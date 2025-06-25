سامسونج تكشف رسميا موعد إعلان هواتفها القابلة للطي لعام 2025

أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن موعد حدثها المنتظر Galaxy Unpacked لصيف 2024، والذي سيعقد في 9 يوليو في مدينة بروكلين نيويورك، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات، واصفة المدينة بأنها موطن للأفكار الجريئة والإبداع والثقافة.

وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، مع إتاحة بث مباشر عبر موقع سامسونج الرسمي وقناتها على يوتيوب، لمن لن يتمكنوا من الحضور شخصيا لمشاهدة الكشف عن الجيل الجديد من أجهزتها القابلة للطي.

سامسونج تعلن رسميا عن حدث Galaxy Unpacked

رغم أن الشركة لم تكشف الكثير عن تفاصيل الحدث، إلا أنها أكدت أن الذكاء الاصطناعي Galaxy AI سيكون محور التركيز الأساسي.

وقالت سامسونج في بيانها: “مع قيادة الذكاء الاصطناعي، تتحول أجهزة Galaxy من هواتف ذكية تفاعلية إلى رفقاء أذكياء يتوقعون احتياجاتك مما يعيد تعريف طريقة التواصل والإبداع والاتصال”.

ويظهر الفيديو التشويقي الرسمي للحدث ما يبدو أنه جهاز قابل للطي، يرجح أنه Galaxy Z Fold 7، مع عبارة "Ultra Unfolds" في نهاية المقطع، كما يظهر في الفيديو شخصيتان، إحداهما تفتح تدريجيا، ما قد يشير إلى إطلاق Galaxy Z Flip 7 أيضا.

Galaxy Z Fold 7

ما المتوقع الكشف عنه؟

إلى جانب الهواتف القابلة للطي من الجيل القادم، تشير التسريبات إلى احتمال الإعلان عن:

- سلسلة ساعات Galaxy Watch 8، والمتوقع أن تتكون من ثلاثة طرازات.

- لمحة سريعة عن نظارة الواقع المختلط (XR) القادمة ضمن مشروع Project Moohan.

- إصدار خاص من Z Flip تحت اسم Galaxy Z Flip 7 FE، حيث ظهرت له صور مسربة مؤخرا.

وأكدت سامسونج في وقت سابق أن هواتفها القابلة للطي الجديدة ستعمل مباشرة بنظام One UI 8 المستقر، وهو ما تم تأكيده خلال إطلاق النسخة التجريبية لهاتف Galaxy S25.

وقبل الإطلاق الرسمي، أصبح بإمكان المستخدمين حجز جهاز Galaxy الجديد عبر موقع Samsung للحصول على رصيد بقيمة 50 دولارا، دون أي التزام بالشراء أو رسوم إضافية.

وإذا تم تأكيد الطلب المسبق لاحقا، يحصل المستخدم على الرصيد بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 1150 دولارا، مع فرصة لدخول السحب على جائزة بقيمة 5000 دولار رصيد سامسونج.