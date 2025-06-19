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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تنافس آبل فيجين برو.. إطلاق مرتقب لنظارة الواقع الممتد "Project Moohan"

آبل فيجين برو
آبل فيجين برو
شيماء عبد المنعم

بعد أن كشفت سامسونج، في وقت سابق من هذا العام عن مشروعها الطموح "Project Moohan" خلال حدث Galaxy Unpacked الثاني في 2024، كانت التوقعات تشير إلى إطلاق نظارة الواقع الممتد في نهاية العام، لكن يبدو أن موعد الطرح سيكون أقرب مما تشير التوقعات.

وفقا لتقرير صادر عن صحيفة Newspim الكورية، قد تكشف سامسونج عن النظارة الجديدة، التي تعمل بمنصة Android XR، خلال حدث خاص تنظمه الشركة في 9 سبتمبر، مع توفرها في السوق الكورية بدءا من 13 أكتوبر، على أن يتم طرحها عالميا لاحقا.

ومن المتوقع أيضا أن تستعرض سامسونج النموذج الأولي من النظارة خلال حدث Galaxy Unpacked المقبل المقرر عقده في يوليو، حيث ستعرض مقاطع دعائية تسلط الضوء على ميزات النظارة التي تهدف إلى منافسة نظارات آبل فيجين برو وMeta Quest. 

ووفقا للتقارير، تعمل سامسونج على معالجة عدد من التحديات التي تواجه تقنيات الواقع الممتد، مثل الوزن، وعمر البطارية، وكفاءة الأداء.

ورغم عدم توافر المعلومات حول العتاد الداخلي لنظارة "Project Moohan"، إلا أن المصادر تؤكد أنها ستعتمد على معالج Snapdragon XR2 Plus Gen 2 من كوالكوم، وستعمل بنظام Android XR، وهو النظام الجديد الذي استعرضته جوجل نهاية عام 2024، ويوصف بأنه "منصة موحدة ومفتوحة لنظارات الواقع الممتد والواقع المعزز".

ويتميز Android XR بدعمه الفوري لتطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية من متجر Google Play، وهو ما يمنح نظارات سامسونج الجديدة أفضلية من حيث التوافق مع التطبيقات الجاهزة، مقارنة بنظارات آبل وميتا.

وفي خطوة استراتيجية، تعمل سامسونج بالتعاون مع جوجل على تطوير نسخ XR مخصصة من تطبيقات شهيرة مثل "الخرائط" و"الصور" و"يوتيوب". 

ومن المتوقع أن يتيح متصفح جوجل كروم على نظارات Android XR إمكانية تصفح الإنترنت عبر نوافذ متعددة، لتعزيز قدرات تعدد المهام. كما سيتم دمج ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من منصة Gemini، التي أصبحت مؤخرا متعددة الوسائط.

حتى الآن، لم تكشف سامسونج عن اسم المنتج النهائي أو تفاصيل السعر والمواصفات الكاملة، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة لكشف الصورة الكاملة لمنافسها المرتقب في عالم الواقع الممتد.

سامسونج Project Moohan نظارة الواقع الممتد النظارة الجديدة

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