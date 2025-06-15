سامسونج تكشف عن أرخص هواتف الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة سامسونج Samsung، إحدى أكثر العلامات التجارية ثقة في سوق الهواتف الذكية، لإطلاق نموذجين جديدين ضمن سلسلتيها الشهيرة Galaxy M وGalaxy F، وهما Galaxy M36 و Galaxy F36، وقد ظهرت هذه الأجهزة في قائمة Google Play Console، مما يشير إلى أن إطلاقهما قد يكون قريبا جدا.

مواصفات هواتف Galaxy M36 و Galaxy F36



بدأت سامسونج بالفعل بالترويج لجهاز Galaxy M36 عبر الإنترنت، مما يلمح إلى أن أحد الطرازين قد يكون مخصصا للإطلاق الحصري على المتاجر الالكترونية.



وفقا للمعلومات المتاحة على Google Play Console، من المتوقع أن يأتي كل من Galaxy M36 و Galaxy F36 بشاشة بتصميم النوتش على شكل قطرة ماء وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هذه الأجهزة بين 231 إلى 289 دولار، مما يجعلها تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي مقابل قيمة جيدة.

من المحتمل أن يكون جهاز Galaxy F36 مزودا بمعالج سامسونج Exynos 1380، مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت. هذا يضمن أداء موثوقا للمهام اليومية ولعب الألعاب الخفيفة.

Galaxy M36

ميزات الذكاء الاصطناعي وواجهة Android 15

من أبرز الميزات التي تم الكشف عنها هو أن كلا الجهازين سيعملان بنظام التشغيل Android 15 من خارج الصندوق، مما يوفر للمستخدمين تجربة برمجية حديثة.

علاوة على ذلك، تشوق سامسونج لجهاز Galaxy M36 باعتباره "Monster AIcon" عبر الإنترنت، مما يشير إلى دمج ميزات الذكاء الاصطناعي مثل تحسين التصوير، التوفير الذكي للطاقة، واقتراحات التطبيقات الذكية.

على الرغم من أن سامسونج لم تؤكد بشكل رسمي تاريخ الإطلاق، فإن التسريبات على Google Play Console والإعلانات الترويجية تشير إلى أن Galaxy M36 و Galaxy F36 قد يتم إطلاقهما في الهند في الأسابيع القليلة القادمة.

تجعل هذه المواصفات القوية، والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونظام Android 15، فإن Galaxy M36 و Galaxy F36 يظهران كمرشحين قويين في فئة الهواتف الذكية الاقتصادية.