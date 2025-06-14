من السماعات للساعات.. سامسونج تستعد لموجة جديدة من الأجهزة الذكية

أطلقت شركة سامسونج، سماعات Galaxy Buds FE في عام 2023 كأرخص خيار ضمن فئة السماعات اللاسلكية TWS، ويبدو أن هذه السماعات ستحصل قريبا على خليفة جديد يحمل اسم Galaxy Buds Core، والذي بات قيد التطوير رسميا.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، تم تأكيد وجود Galaxy Buds Core من خلال تحليل أكواد تطبيق Galaxy Buds Controller المخصص لأجهزة Wear OS، مما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان عنها، اللافت أن هذه السماعات ليست المنتج الوحيد ذو السعر المنخفض الذي تعمل عليه سامسونج حاليا.

سامسونج تعمل على سماعات Galaxy Buds3 FE



كشفت التسريبات أن سامسونج تعمل كذلك على Galaxy Buds3 FE، ما يشير إلى نية الشركة توسيع تشكيلتها من السماعات اللاسلكية بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة.

ووفقا للمصادر، ستتضمن التشكيلة الجديدة أربعة طرازات هي Galaxy Buds3 Pro و Galaxy Buds3 و Galaxy Buds3 FE وGalaxy Buds Core.

سماعات سامسونج

من المتوقع أن تكون Buds Core هي الخيار الأرخص بين المجموعة، بينما تحافظ سماعات Buds3 Pro وBuds3 على موقعهما في الفئة العليا، أما سماعات Buds3 FE، فمن المرجح أن تقع في فئة متوسطة بين Buds Core وBuds3.

هذا التنوع يعكس إدراك سامسونج المتأخر نسبيا للإقبال العالمي الكبير على السماعات اللاسلكية منخفضة التكلفة، ويبدو أن الشركة تستعد لتلبية هذه الحاجة عبر تقديم خيارات أوسع بأسعار مختلفة.

وتشير التوقعات إلى احتمال الكشف عن السماعات الجديدة خلال حدث سامسونج القادم Galaxy Unpacked والمقرر إقامته في شهر يوليو، وهو نفس الحدث الذي ستعلن فيه عن هاتفي Galaxy Z Fold7 وFlip7، إلى جانب ساعة Galaxy Watch8 وWatch8 Classic.

تسريب جديد يكشف عن مفاجأة

تعتزم شركة سامسونج أيضا الإعلان عن ساعتي Galaxy Watch8 وGalaxy Watch8 Classic خلال حدث Unpacked المرتقب، والذي يتوقع عقده في نيويورك الشهر المقبل.

سلسلة Galaxy Watch 8

وتشير التسريبات إلى أن الطرازين سيعتمدان على تصميم الهيكل المربّع الدائري Squircle الذي قدمته سامسونج لأول مرة العام الماضي في Galaxy Watch Ultra، وكما هو متوقع، ستتميز نسخة Classic بإطار دوار.

وأظهرت صور مسربة مؤخرا تشير إلى أن سامسونج قد تطلق أيضا ساعة Galaxy Watch Ultra 2025 إلى جانب الطرازين الآخرين، وبهذا، ستكون التشكيلة المرتقبة مكونة من ثلاث ساعات هي Galaxy Watch8 وGalaxy Watch8 Classic وGalaxy Watch Ultra 2025

قد تحصل ساعة Watch8 Classic على إطار دوار بتصميم خاص يسهل تحريكه، كما أنها تضيف زر الوصول السريع Quick Button الذي ظهر في نسخة Ultra السابقة.

أما ساعة Galaxy Watch8 فستتوفر على الأرجح بخيارين من حيث الحجم، في حين أن نسختي Classic وUltra ستكونان بحجم واحد فقط.