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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تتوعّد : سنرد بحزم على استهداف مطار الملك خالد بالرياض

اللواء تركي المالكي
اللواء تركي المالكي
محمد على

توعدت السعودية برد حاسم على جرائم الحوثيين باستهدافهم  العاصمة الرياض، وسقوط قتلى ومصابين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي أن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق.

وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت، في بيان إلحاقي، أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصاً، منهم مواطنان و8 من الجنسية البنجلاديشية وواحد من الجنسية الأمريكية وواحد من الجنسية المصرية، وإصابة 309 أشخاص يتلقون الرعاية الطبية في عدد من المستشفيات، بينهم مصابون بإصابات حرجة، فيما يجري حصر الأضرار المادية.

لمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن الحوثية مطار الملك خالد الدولي السعودية السعودية تتوعد

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