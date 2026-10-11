سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى طلب مساعدتها.. تفاصيل

دعت السفارة السعودية بأمريكا مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذّر وصولهم إلى وجهاتهم إلى التواصل مع السفارة لطلب المساعدة.

وقالت السفارة:"تدعو سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذّر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التواصل مع السفارة لطلب المساعدة وتقديم الإرشادات اللازمة.



وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، السبت، تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لـ"اعتداء"، ما أدى إلى تعليق العمليات التشغيلية في المطار بصورة مؤقتة، في ظل ما وصفته الهيئة بـ"استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة".

وقالت الهيئة، في بيان، إن مطار الملك خالد الدولي تعرض للاعتداء عصر السبت 10 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن "عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها".



وأضافت أن الجهات المختصة باشرت إجراءات تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، موضحة أنه "تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة".