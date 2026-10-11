تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج

كشف تحالف دعم الشرعية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية.



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية، فيما أشار إلى سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية".

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، بحسب ما أعلنت السلطات السعودية في وقت سابق.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، في بيان سابق، “سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام”.

ويأتي الإعلان عن اعتراض الصاروخ وسقوط المقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف منشآت الطيران المدني في المملكة، بعدما تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم أودى بحياة 12 ضحية وتسبب بإصابة 309 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأثار استهداف المطارات المدنية السعودية موجة إدانات خليجية وعربية ودولية، وسط دعوات إلى حماية البنية التحتية المدنية وضمان أمن الملاحة الجوية.

وتواصل السلطات السعودية والجهات المعنية متابعة التطورات الميدانية والأمنية المرتبطة بالهجمات، في وقت يؤكد فيه التحالف استمرار جهوده للتعامل مع التهديدات الصاروخية والجوية التي تستهدف أراضي المملكة.