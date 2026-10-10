الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

كشفت دراسة علمية واسعة أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، حتى بمقدار 100 جرام يوميًا فقط، ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني، إلى جانب زيادة احتمالات الوفاة المبكرة.

100 جرام إضافية من الأطعمة المصنعة.. ماذا يحدث للجسم؟

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة مجموعة واسعة من المنتجات الشائعة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت والحلوى وحبوب الإفطار والخبز المعبأ والوجبات الجاهزة، وهي أطعمة يعتمد عليها كثيرون بسبب انخفاض تكلفتها وسهولة تحضيرها وانتشار الإعلانات الخاصة بها، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووجد الباحثون أن كل 100 جرام إضافية من الأطعمة فائقة المعالجة يتم تناولها يوميًا ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأحد الأحداث القلبية الكبرى بنسبة 14%، وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4%، وزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 3%.

وقد تبدو كمية 100 جرام صغيرة، لكنها تعادل تقريبًا تسع قطع من بسكويت الكاسترد، أو شريحتين سميكتين من الخبز التجاري، أو 3 إلى 4 قطع من ناجتس الدجاج، أو ثلث بيتزا مجمدة.

وأظهرت النتائج أن المخاطر الصحية كانت أكبر لدى الأشخاص الذين يعتمدون بدرجة مرتفعة على هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي.

وبالمقارنة مع الأشخاص الأقل استهلاكًا للأطعمة فائقة المعالجة، كان الأكثر استهلاكًا لها أكثر عرضة بنحو الربع للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو السمنة، وكذلك المعاناة من القلق أو الاكتئاب.

كما ارتبط الاستهلاك المرتفع بزيادة خطر الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي بنسبة 31%، وارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة بنحو الخُمس.

الأطعمة المصنعة

الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بالسكري

بحسب الدراسة، فإن كل زيادة بنسبة 10% في نسبة الأطعمة فائقة المعالجة ضمن النظام الغذائي ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 16%.

وتشير هذه النتائج إلى وجود علاقة بين زيادة استهلاك هذه المنتجات وتراجع الصحة العامة، لكنها لا تعني بالضرورة أن تناول هذه الأطعمة يؤدي مباشرة إلى الإصابة بالأمراض.

الأطعمة المصنعة

دراسة على أكثر من 8 ملايين شخص

نُشرت الدراسة في مجلة Family Medicine and Community Health التابعة لمجموعة المجلات الطبية البريطانية، واعتمدت على تحليل نتائج 51 دراسة شملت أكثر من 8 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 23 و77 عامًا، من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

وتابع الباحثون بعض المشاركين لمدة وصلت إلى 32 عامًا، مع تقييم أنظمتهم الغذائية من خلال الاستبيانات والسجلات الغذائية، ثم مقارنة معدلات استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بمخاطر الإصابة بعدد من الأمراض.

وشملت الحالات التي جرى تقييمها ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والسرطان، والسكري، وأمراض الجهاز الهضمي، والسمنة، والاكتئاب، والقلق، إلى جانب معدلات الوفاة لأي سبب.

وخلص الباحثون إلى أن تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة واستبدالها بأطعمة أقل معالجة قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة وتقليل الضغط على الخدمات الصحية.

الأطعمة المصنعة

لماذا ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بالمخاطر الصحية؟

يرى العلماء أن هناك عدة آليات محتملة قد تفسر العلاقة بين هذه الأطعمة والمشكلات الصحية، من بينها احتواء كثير منها على كميات مرتفعة من السكر والملح، مع انخفاض محتواها من الألياف.

كما تشير أدلة علمية ناشئة إلى أن الجمع بين أنواع مختلفة من الإضافات الغذائية قد يُحدث تأثيرات متداخلة، يمكن أن تؤثر في بكتيريا الأمعاء، وتزيد الالتهابات، وتؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وقد تلعب بعض المركبات الناتجة عن عمليات التصنيع والطهي دورًا أيضًا، ومن أمثلتها مادة الأكريلاميد، التي تتكون عند طهي الأطعمة النشوية في درجات حرارة مرتفعة، ويمكن العثور عليها في منتجات مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والبسكويت.

وأشار الباحثون إلى ارتباط هذه المادة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن النتائج الإجمالية للدراسة لا تثبت أن الأطعمة فائقة المعالجة أو مكونًا بعينه هو السبب المباشر للإصابة بالأمراض.

الأطعمة المصنعة

هل تثبت الدراسة أن الأطعمة المصنعة تسبب السرطان والسكري؟

أكد الباحثون أن نتائج الدراسة تكشف عن ارتباط بين زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.

وأوضحوا أن بعض الدراسات التي جرى تحليلها اعتمدت على تذكر المشاركين لما تناولوه والإبلاغ عنه، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء في تقدير كميات الطعام المستهلكة.

كما أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في النتائج، مثل الدخل ومستوى التعليم وممارسة النشاط البدني واستهلاك الكحول، وهي عوامل قد تختلف بين الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة أو قليلة من هذه المنتجات.

من جانبه، أوضح البروفيسور جونتر كونله، عالم علوم الأغذية بجامعة ريدينج البريطانية، والذي لم يشارك في الدراسة، أن قياس استهلاك الطعام أمر صعب، لأن الأشخاص لا يتذكرون دائمًا ما تناولوه بدقة.

وأضاف أن تحديد كمية الأطعمة فائقة المعالجة أكثر تعقيدًا، لأن تعريفها ليس واضحًا دائمًا؛ فبعض أنواع الخبز قد لا تُصنف ضمن هذه الفئة، في حين أن أنواع الخبز التجارية المعبأة في المتاجر غالبًا ما تُصنف كذلك.

وأشار إلى أن ارتفاع استهلاك هذه الأطعمة قد يكون مؤشرًا على اتباع نمط غذائي غير صحي بوجه عام، مؤكدًا أن الدراسة لا تستطيع إثبات أن هذه المنتجات هي السبب المباشر للمشكلات الصحية المرصودة.

الأطعمة المصنعة

كيف تقلل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة؟

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد بدرجة كبيرة على الفاكهة والخضراوات والفاصوليا والبقوليات والأسماك والبيض ومصادر البروتين الأخرى.

كما توصي باختيار مصادر الكربوهيدرات النشوية الغنية بالألياف، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمكرونة والأرز المصنوعين من الحبوب الكاملة، كلما أمكن.

ويمكن أن يساعد الاعتماد على الأطعمة الطازجة أو الأقل معالجة، وتقليل تناول الوجبات الجاهزة والحلوى ورقائق البطاطس، في تحسين جودة النظام الغذائي عمومًا، دون الحاجة إلى افتراض أن جميع الأطعمة المصنعة متساوية في قيمتها الغذائية أو مخاطرها الصحية.