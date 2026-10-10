تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

تتصدر خرائط سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 اهتمامات المواطنين، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، قد تكون رعدية وغزيرة وتصل إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء والبحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي متابعة مستجدات الحالة الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة للأمطار الغزيرة.

خرائط الأمطار اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأتي خريطة الأمطار على مختلف مناطق الجمهورية على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، قد تصبح متوسطة على بعض المناطق خلال فترات متقطعة، بنسبة حدوث تقارب 20%.

وسط وجنوب الصعيد: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%.

وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر في بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على فترات متقطعة.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10%.

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد: احتمالات لامتداد الأمطار إلى بعض المناطق على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارا رعدية أو غزيرة، مع توخي الحذر من التغيرات المفاجئة في حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن السحب الرعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تؤثر على عدد من المناطق، وتشمل:

نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

حدوث البرق المصاحب للسحب الرعدية في بعض المناطق.

احتمالات تشكل السيول في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة، لا سيما المناطق الجبلية والمنخفضات في سيناء والبحر الأحمر.

وشددت التوقعات على أهمية توخي الحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وتجنب التواجد في مجاري السيول أو المناطق المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه.

حالة الطقس اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

تشهد البلاد أجواء خريفية تميل إلى الحرارة نهارا على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء مائلة للبرودة، مع وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر، المعروف أيضا باسم منخفض السودان الموسمي، ما يسهم في زيادة فرص تكون السحب وسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.



وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بعض المناطق شهدت خلال الساعات الماضية سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، خاصة في مناطق من الأقصر ومحافظة البحر الأحمر، ومنها الغردقة وسفاجا، إلى جانب مناطق من وسط وجنوب سيناء.

وأضافت أن الطبيعة الجغرافية والجبلية لهذه المناطق تزيد من احتمالات تشكل السيول عند استمرار هطول الأمطار، موضحة أن تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار تشمل مناطق من وسط وجنوب الصعيد، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، بينما ترتفع احتمالات غزارتها في بعض مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بما قد يؤدي إلى تشكل السيول.

كما لفتت إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصبح متوسطة أحيانا، مع احتمالات ضعيفة لهطول أمطار على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم.. 30 درجة في القاهرة و39 بأسوان

فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت التوقعات أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل نحو 30 درجة مئوية، بينما تصل إلى 38 و39 درجة مئوية في بعض مناطق جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان.

وتنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، إذ تتراوح الصغرى في القاهرة الكبرى بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تسجل في بعض المدن الجديدة نحو 17 و18 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، والذي قد يتجاوز 10 درجات مئوية في بعض المناطق، ما يستدعي اختيار الملابس المناسبة لتقلبات الطقس.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من الشبورة المائية ونشاط الرياح

حذرت الدكتورة منار غانم من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالات أن تكون كثيفة أحيانا، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تتركز فرص تكون الشبورة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق المفتوحة.

كما أشارت إلى نشاط الرياح في بعض المناطق، مع احتمالات إثارة الرمال والأتربة نتيجة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، الأمر الذي قد يؤثر على مستوى الرؤية في بعض المواقع.

وفقا لدرجات الحرارة الواردة في التوقعات، تسجل عدد من المحافظات والمدن القيم التالية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 درجة 20 درجة

الإسكندرية 28 درجة 19 درجة

الإسماعيلية 31 درجة 18 درجة

مطروح 26 درجة 17 درجة

شرم الشيخ 33 درجة 25 درجة

أسوان 39 درجة 23 درجة