ضبط 2 طن و120 كيلو زبدة مجهولة المصدر بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر والمدعمة قبل بيعها بالأسواق السوداء أو طرحها للمواطنين بالمخالفة للقانون.



ضبط زبدة مجهولة المصدر

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وذلك تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين وعبير العقبي وكيل المديرية وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة محملة بكمية 2 طن و120 كيلو جراما من الزبدة مجهولة المصدر داخل شكائر بيضاء غير مدون عليها أي علامات أو بيانات توضح مصدرها بالإضافة إلى كراتين زبدة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الانتهاء وتم تسليم المتهم حضوريا إلى مركز الشرطة.



ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كما جرى ضبط تروسيكل محمل بـ15 شكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية أعيد تعبئتها داخل شكائر بيضاء أخرى بناء على معلومات وردت إلى الإدارة وتم تحرير المحضر اللازم وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم من الدولة قبل التصرف فيه وبيعه بالسوق السوداء إلى جانب ضبط 750 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم المعبأ داخل شكائر دقيق فاخر قبل بيعه بالسوق السوداء

نصف طن سكر ناقص الوزن

وتم ضبط نصف طن من السكر ناقص الوزن بمقدار 86 جراما في الكيلو الواحد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما حررت الحملة 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال العامة و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية.



حملات رقابية على الأسواق

وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية والسوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز وتوكيلات الغاز ومحطات الوقود ومحال الجزارة والأسواق والشوادر وأسواق الخضراوات والفاكهة للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط المخالفات ومتابعة توزيع الوقود وجرد المحطات ومراجعة التراخيص والسجلات.