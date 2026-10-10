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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء: نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب إلى القطاع

البترول
البترول
رحمة سمير

أجاب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “من يدفع ثمن فاتورة الكهرباء في مصر، البترول أم الماليه أم الكهرباء؟”، قائلاً: “كل دول”. 

وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة “النهار”، أن البترول ووزارة المالية والمواطن يتحملون تكلفة الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب إلى قطاع الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز الطبيعي من وزارة البترول بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فيما تتحمل وزارة المالية دعم فارق التكلفة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.

وذكر وزير الكهرباء أن جميع شرائح استهلاك الكهرباء تحصل على دعم بنسب مختلفة، باستثناء الشريحة التي يزيد استهلاكها على ألفي كيلووات ساعة، لافتًا إلى أن نسب دعم الشرائح الكهربائية تتراوح بين 24% و88%.

وأشار عصمت إلى أن الفاقد الكهربائي يصل إلى 18%، فيما تتراوح معدلات التعدي على الكهرباء بين 8% و10%.

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