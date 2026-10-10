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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو أوكرانيا لانتخاب رئيس جديد وسعر الديزل ارتفع بسبب ضرباتها للمصافي الروسية

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم  إن الوقت قد حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي لم يبذل جهودا كافية لإنهاء الحرب بين بلاده وروسيا.

وقال ترامب للصحفيين، أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية تينيسي: "أقترح أن يختاروا قائدا جديدا يمكنه التوصل إلى اتفاق لسبب ما، لا يفعل زيلينسكي ذلك أبدا".

وزعم ترامب أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة في عام 2022، لما بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، قائلا: "لم يكن هناك سبب لاندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا. لقد بدأت بسبب عدم الكفاءة".

وقال ترامب إن زيلينسكي خسر 30% من أراضي بلاده، مضيفا أن أكثر من مليوني شخص قُتلوا في الحرب، التي وصفها بأنها "حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أبدا"، وأنه يرى أن الوقت قد حان لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا.

وحمّل ترامب الضربات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت مصافي النفط الروسية مسؤولية المساهمة في ارتفاع أسعار الديزل قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، رغم استمرار الحرب في إيران.

وقال ترامب إنه أبلغ زيلينسكي أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ضد روسيا، لكنه حذره من استهداف مصافي النفط.

وأضاف ترامب للصحفيين: "من الأفضل له أن يتوقف تماما عن ذلك".

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