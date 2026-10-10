اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيد من الأطباء

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن المستشفيات داخل القطاع تحتاج إلى إمدادات عاجلة وسريعة من المستلزمات الطبية، في الوقت الذي تحتاج فيه العائلات الفلسطينية إلى البطانيات والفرشات والملابس الشتوية لمواجهة الظروف الصعبة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح محمد منصور، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر لم تتأخر في تقديم المساعدات، وأن القوافل التي وصلت إلى القطاع تضمنت مستلزمات طبية وفرشات وملابس شتوية، مشيرا إلى أن مصر تقدم بشكل يومي ما يحتاج إليه القطاع، رغم اتساع حجم الاحتياجات.

وأضاف محمد منصور أن حجم المعاناة يتطلب تكاتف الجهود العالمية والدولية، إلى جانب استمرار إمداد غزة بقوافل المساعدات بصورة يومية، لافتا إلى حاجة القطاع إلى مزيد من الأطباء في ظل تزايد معاناة الشعب الفلسطيني والضغوط التي تواجه المنظومة الصحية.

وأشار محمد منصور إلى أن اللجنة المصرية تعمل، في حدود الإمكانات المتاحة، على إيصال جميع المساعدات التي تصل ضمن القوافل إلى النازحين، موضحا أنه جرى فتح الشوارع الرئيسية المؤدية إلى برك تجمع مياه الأمطار، وتجهيزها استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، متحدثًا عن الصعوبات التي تواجه فرق اللجنة أثناء أداء عملها، قائلا إنهم نجوا قبل قليل من الموت بأعجوبة إثر الغارات الإسرائيلية، في ظل عمليات الإخلاء وتحليق الطيران الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة، وهي ظروف تعيق عمل اللجنة وتزيد من صعوبة التحرك الميداني.

وأكد المتحدث باسم اللجنة المصرية أن فرق العمل تواصل أداء مهامها رغم هذه المخاطر، مشددا على إصرارهم على إيصال أمانة الشعب المصري إلى قطاع غزة، ومواصلة تقديم المساعدات للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.