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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

حسن المستكاوي وحفيده
حسن المستكاوي وحفيده
محمد بدران

احتفل الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي بعيد ميلاد حفيده سليم، الذي أتم عامه السادس، وشارك متابعيه صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن حبه وسعادته بهذه المناسبة.

وكتب حسن المستكاوي: «سليم حفيدي الأول، حبيب قلبي كل سنة وأنت طيب. 6 سنين عدوا إزاي، يوم ميلادك كأنه إمبارح، السنين بتروح فين. كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، عيد ميلاد سعيد اليوم».

وأشار المستكاوي إلى تزامن تاريخ ميلاد حفيده مع يوم 10 أكتوبر، موضحًا أنه وُلد في 10 أكتوبر 2020، في تمام الساعة العاشرة، واحتفل بعيد ميلاده السادس اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.

حسن المستكاوي يعود للتفاعل مع متابعيه

وشهدت الفترة الأخيرة عودة حسن المستكاوي إلى التفاعل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة آرائه وتحليلاته في الشأن الرياضي، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب أزمته الصحية.

تفاصيل الأزمة الصحية لحسن المستكاوي

وكان حسن المستكاوي قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال شهر مايو الماضي، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، بعدما تدهورت حالته الصحية، وخضع لجراحة عاجلة، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسطين الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي أحد أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، ويمتلك مسيرة صحفية طويلة، قدم خلالها العديد من الآراء والتحليلات بشأن مختلف القضايا الرياضية، وحظي بتقدير واسع بين الجماهير والرياضيين والإعلاميين.

 

حسن المستكاوي الناقد الرياضي اول ظهور وعكة صحية

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