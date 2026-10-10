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وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس مجمع لصناعات التمور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس مجمع لصناعات التمور

وزيرة التنمية المحلية في محافظة الوادي الجديد
وزيرة التنمية المحلية في محافظة الوادي الجديد
ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وحنان مجدى،  محافظ الوادى الجديد بوضع حجر أساس مجمع صناعات التمور بمنطقة (واحة الشوربجي) والذى يمثل محور التحول من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة، وذلك بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، محمد كجك نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مجمع صناعات التمور

واستمعت الدكتورة منال عوض ومحافظ الوادي الجديد إلى شرحاً حول تفاصيل المشروع والذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 64 ألف م²، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 30% و يضم المجمع منظومة متكاملة للتعامل مع محصول التمور ومستلزمات إنتاجه، تشمل خطوط استقبال وفرز وتصنيف وتجهيز التمور وخطوط معالجة وتصنيع آلي، باستخدام معدات وخطوط إنتاج مستوردة، بالإضافة إلى خطوط التعبئة والتغليف ومعدات المناولة والتداول ومنظومة تخزين وتبريد بطاقة استيعابية تبلغ نحو 20 ألف طن، واشار العرض أن البنية الأساسية للمشروع تعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، إلى جانب تنويع التركيب المحصولي وإدخال أصناف ذات عائد اقتصادي مرتفع.

يضم المشروع أكثر من 650 ألف نخلة في مراحل النمو والإثمار 

و يضم المشروع أكثر من 650 ألف نخلة في مراحل النمو والإثمار المختلفة، من بينها نحو 300 ألف نخلة مثمرة ويستهدف المشروع الوصول إلى مليون نخلة لإنتاج أصناف متنوعة، إضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية والفاكهة والزيتون والنباتات الطبية والعطرية، و يوفر المشروع نحو 1,500 فرصة عمل ضمن منظومة العمل الزراعي والصناعي، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري والتوسع في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور للأسواق المحلية والدولية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى سعي الدولة لتحقيق نقلة نوعية للتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد تدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الأسواق العالمية بالإضافة إلي تحقيق عائد اقتصادي من المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة ، مشيرة إلى أن المجمع يستهدف تكامل مراحل ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة والتخزين والتجهيز للتسويق والتصدير بما يربط الإنتاج الزراعي بالصناعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتمور.

منظومة الإنتاج الزراعي بواحة الشوربجي،

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلي أن المجمع يمثل حلقة التصنيع والقيمة المضافة داخل منظومة الإنتاج الزراعي بواحة الشوربجي، من خلال الإنتاج الزراعي ، الحصاد، الفرز والتصنيف، التداول والتخزين المبرد، التعبئة والتغليف والتصنيع بالإضافة إلى التسويق والتصدير.

ومن جانبها أوضحت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد أن المشروع يضم أيضاً ميزان بسكول لخدمة عمليات الاستلام والتداول والشحن ، منشآت صناعية لإنتاج البرانيك، وشكاير الزماط، والأكياس البيضاء المخصصة لسباطات التمور.

وأشارت محافظ الوادى الجديد إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول التمور ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة القيمة المضافة محليًا من خلال تشجيع الصناعات القائمة على المنتج ورفع كفاءة المنتج بما يواكب متطلبات الأسواق التصديرية.

منال عوض التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة محافظ الوادى الجديد التمور مجمع صناعات التمور

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