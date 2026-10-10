بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة جومانا مراد

وأطلت جومانا مراد، مرتديه فستان لافت ومميز باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جومانا مراد، في المكياج على اللون الاسود والبني ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جومانا مراد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف جومانا مراد، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط باللون الاحمر لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة جومانا مراد