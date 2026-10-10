لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش، مرتديه بنطال كاجوال باللون الابيض، ونسقت معه بلوزة بسيطة ذا تصميم عصري لتبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش: