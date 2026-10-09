لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها رفقة أصدقائها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة نسرين طافش

وتألقت نسرين طافش، مرتديه فستان كاجوال طويل باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف نسرين طافش، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع أسورة باللون الفضي اللامع لتبرز جمال إطلالتها .

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش