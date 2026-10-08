بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..



وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت اسود اتسم بستايل الحمالات و هو ما جعل إطلالتها جريئة وملفتة.

وانتعلت بسمة مع هذه الاطلالة بوت من القماش الجينز الطويل يصل إلى الركبة ذات الكعب العالى.

وقامت برفع شعرها القصير إلى الاعلى ليتماشي مع لوك إطلالتها.

ووضعت بسمة بعض اللمسات البسيطة من المكياج من ألوان النود وهى من أحدث ألوان لصيحات الموضة .