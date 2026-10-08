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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
رنا عصمت

شاركت أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين، مجموعة من صورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام، صوراً جديدة لها احتفالا بعيد ميلادها.

تفاصيل إطلالة ابنة نسرين أمين فى عيد ميلادها..

 

ظهرت أمينة بإطلالة ملفتة و جريئة أثارت حولها الجدل على السوشيال ميديا ، حيث ارتديت فستان قصير من القماش الدانتيل و الحمالات وهو ما جعل إطلالتها ملفتة للبعض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.


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