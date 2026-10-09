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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان؟

الرمان
الرمان
نهى هجرس

 الرمان من أكثر الفواكه فائدةً للصحة، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة التي لا تتوفر في أطعمة أخرى، وقد أظهرت الدراسات فوائده العديدة للجسم، ودوره في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. 

إليكم أهم الفوائد الصحية للرمان

- يحتوي الرمان على مركبين نباتيين لهما خصائص طبية قوية

يحتوي الرمان على مادتين فريدتين مسؤولتين عن معظم فوائده الصحية.

- البونيكالاجين

: البونيكالاجين مضادات أكسدة قوية للغاية موجودة في عصير الرمان وقشره، وقد ثبت أن لها فعالية مضادة للأكسدة تفوق ثلاثة أضعاف فعالية الشاي الأخضر، يُصنع مستخلص الرمان ومسحوقه عادةً من القشر لغناه بمضادات الأكسدة والبونيكالاجين.

حمض البونيك:

حمض البونيك، الموجود في زيت بذور الرمان، هو الحمض الدهني الرئيسي في الحبوب، وهو نوع من حمض اللينوليك المترافق ذو تأثيرات بيولوجية قوية

- للرمان تأثيرات مضادة للالتهابات

يُعد الالتهاب المزمن أحد العوامل الرئيسية المسببة للعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني ومرض الزهايمر والسمنة.

يتمتع الرمان بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في البونيكالاجين, وقد أظهرت الدراسات قدرته على الحد من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في خلايا سرطان الثدي وسرطان القولون، وأظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على مرضى السكري أن تناول 250 مل من عصير الرمان يوميًا يخفض مؤشرات الالتهاب، البروتين التفاعلي C (CRP) والإنترلوكين-6، بنسبة 32% و30% على التوالي.

إذا كنت مهتمًا بتقليل الالتهابات في جسمك، فإن الرمان يُعد إضافة ممتازة لنظامك الغذائي

- قد يكون الرمان مفيدًا أيضًا في مكافحة سرطان الثدي

يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، وقد أظهرت الدراسات أن مستخلص الرمان يثبط تكاثر خلايا سرطان الثدي، بل وقد يقضي على بعضها.

الرمان فوائظ الرمان أضرار الرمان السرطان الالتهابات

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