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عادة يومية بسيطة تقرب المسافات بين الزوجين.. دقائق من المشي تصنع فرقا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادة يومية بسيطة تقرب المسافات بين الزوجين.. دقائق من المشي تصنع فرقا

عادة زوجية
عادة زوجية
ريهام قدري

وسط ضغوط العمل ومسؤوليات المنزل ومتطلبات الحياة اليومية، قد يجد الزوجان صعوبة في تخصيص وقت كافٍ للتواصل والحديث بعيدًا عن الالتزامات المتكررة. لكن عادة بسيطة مثل المشي معًا قد تمنحهما فرصة لقضاء وقت مشترك، وتجديد الحوار، والتقارب بعيدًا عن أجواء الانشغال والتوتر.

المشي معًا.. فرصة للحوار والتواصل

يمكن أن يمنح المشي الزوجين مساحة هادئة للحديث عن تفاصيل يومهما، وتبادل الأفكار والمشاعر، والاستماع إلى بعضهما بعيدًا عن المقاطعات التي تفرضها المسؤوليات اليومية.

كما يتيح هذا الوقت مناقشة بعض الأمور التي قد يصعب التطرق إليها أثناء الانشغال بالعمل أو المهام المنزلية، خاصة عندما يحرص كل طرف على الاستماع إلى الآخر باهتمام.

كيف يساعد المشي على تقوية العلاقة الزوجية؟

لا يتطلب التقارب بين الزوجين دائمًا خططًا كبيرة أو أنشطة مكلفة، فقد تكون اللحظات البسيطة التي يقضيانها معًا وسيلة لتعزيز التواصل والشعور بالاهتمام المتبادل.

ويساعد تخصيص وقت منتظم للمشي على بناء عادة مشتركة تجمع بين النشاط البدني والاستمتاع بصحبة الطرف الآخر، كما قد يساهم المشي في تخفيف التوتر وتحسين المزاج، ما يجعل التواصل أكثر هدوءًا ومرونة.

خطوات بسيطة للاستفادة من هذه العادة

يمكن للزوجين تخصيص 15 إلى 20 دقيقة للمشي معًا يوميًا أو عدة مرات أسبوعيًا، مع اختيار وقت مناسب بعيدًا عن ضغوط العمل والمسؤوليات.

ومن المهم خلال هذه الفترة تقليل الانشغال بالهواتف، وتبادل الحديث حول الاهتمامات والتجارب اليومية، مع تجنب تحويل كل حوار إلى نقاش بشأن المشكلات والالتزامات.

الخلاصة: قد يكون المشي مع شريك الحياة عادة بسيطة تساعد على تعزيز التواصل والتقارب، من خلال تخصيص وقت مشترك للحوار والاستماع والاهتمام، بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

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