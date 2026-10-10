قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عادل : الناس فهمت غلط الإحتواء بقمة الأهلي والزمالك والحكم ملهوش ضهر| فيديو وصور
تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي
هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة
"مقدرش أنافسك".. الرئيس السيسي يمازح رئيس وزراء ماليزيا على الهواء
رئيس وزراء ماليزيا مرحبا بالرئيس السيسي: يسعدني استقبال صديقي العزيز
الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين وتفرض طوقًا أمنيًا على دلهي
خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟
الرئيس السيسي يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع ماليزيا
الأهلي قبل مباراة القمة.. فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق
الرئيس السيسى يشيد بدور الأزهر فى ماليزيا ويدعو الملك إبراهيم لزيارة مصر
لحظات من الرعب.. ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد أسرة بطنطا
الرئيس السيسي يشيد بدعم ماليزيا التاريخي للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زي المحلات.. طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبن

طاجن سي فوود
طاجن سي فوود
نهى هجرس

يعد طاجن سي فوود من الأكلات المميزة، ويمكن تحضير طاجن سي فوود بخطوات بسيطة وسهلة .

مقادير طاجن سي فوود 

سي فوود مشكل

ثوم مفروم

ملح وفلفل

كمون

دقيق

لبن

كريمة

ميكس جبن مشكل

كرفس مفروم

كرات مفروم

بصل مفروم

جزر مبشور ناعم

للتقديم :

شبت

بصل أخضر

ليمون حلقات

طريقة تحضير طاجن سي فوود بالجبن

شوحي البصل والثوم في الزيت والزبدة مع الكرفس والبصل الأخضر والجزر ويتبل بالملح والتوابل.

ضيفي السي فوود والشبت والدقيق والكريمة والزبدة واللبن ويترك ليغلي.

في طاجن، ضعي الخليط مع الجبن ويحمر في الفرن.

ويقدم طاجن سي فوود 

سي فوود طاجن سي فوود طريقة عمل طاجن سي فوود مقادير طاجن سي فوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة ودمار كامل

المنظمة الدولية للهجرة تحذر من شتاء كارثي على مليوني فلسطيني بغزة

غزة جوع وإبادة

100 منظمة دولية تحذر من كارثية ما يحدث في غزة

غزة المدمرة

223 ألف طن من القنابل.. ألبانيزي: دمار غزة يعدل قوة 6 قنابل نووية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد