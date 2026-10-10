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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عقوق الوالدين من أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة.. تحذير شديد من دار الإفتاء

عقوق الوالدين
عقوق الوالدين
عبد الرحمن محمد

حذرت دار الإفتاء المصرية من عقوق الوالدين، مؤكدة أن الله تعالى نهى عن الإساءة إليهما، وجعل لعقوقهما عواقب شديدة في الدنيا والآخرة، مشيرة إلى أن عقوبة هذا الذنب قد يتعجلها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من عقوق الوالدين، مستشهدة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ»، رواه الحاكم.

عقوق الوالدين وعاقبته يوم القيامة

وأكدت دار الإفتاء أن خطورة عقوق الوالدين لا تقتصر على العقوبة في الدنيا، بل تمتد إلى الآخرة، مستشهدة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى»، رواه النسائي.

التحذير من عقوق الوالدين

ويبرز ما نشرته دار الإفتاء خطورة عقوق الوالدين، وما ورد بشأنه من تحذير في الأحاديث النبوية، لما يترتب عليه من عواقب في الدنيا والآخرة، في تأكيد على أهمية تجنب هذا الذنب وعدم الاستهانة بما جاء في شأنه من وعيد.

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