محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

لم تتوقف بعض الأفلام في تاريخ السينما المصرية عند حدود الترفيه أو تحقيق النجاح الجماهيري، وإنما امتد تأثيرها إلى مناقشة قضايا المجتمع، وتحريك النقاش حول بعض التشريعات، لتقدم نموذجًا لقدرة الفن على لفت الانتباه إلى مشكلات تحتاج إلى حلول.

ويأتي فيلم «جعلوني مجرمًا»، الذي قدمه الفنان فريد شوقي عام 1954، ضمن أبرز الأمثلة على هذا التأثير، بعدما سلط الضوء على قضية اجتماعية وإنسانية تتعلق بمستقبل من ارتكب خطأ في الماضي، ثم حاول العودة إلى المجتمع وبدء حياة جديدة، لكنه اصطدم بنظرة المجتمع إليه ورفض منحه فرصة ثانية.

فريد شوقي في حكاية شاب لم يجد طريقًا للعودة

تدور أحداث الفيلم حول شخصية سلطان، الذي يفقد والده في سن صغيرة، ثم يستولي عمه على ميراثه، لتبدأ معاناته في ظل غياب الرعاية وتدهور ظروفه، قبل أن يجد نفسه في طريق الانحراف وينتهي به الأمر داخل إصلاحية الأحداث.

لكن الأزمة الحقيقية تبدأ بعد خروجه؛ إذ يحاول سلطان العثور على عمل شريف وبناء حياة مستقرة، غير أن ماضيه يظل عائقًا أمامه، وتتحول السابقة المسجلة في سجله الجنائي إلى حاجز يمنعه من الاندماج في المجتمع من جديد.

ومع تكرار الرفض وإغلاق أبواب العمل أمامه، تتصاعد أزمته النفسية والاجتماعية، حتى يجد نفسه مدفوعًا إلى طريق الانتقام ممن ظلموه، فيتحول الفيلم من حكاية شاب يحاول إصلاح حياته إلى سؤال أوسع عن مسؤولية المجتمع في التعامل مع من يسعى إلى التوبة والعودة إلى الطريق الصحيح.

وقد استندت فكرة الفيلم إلى قصة حقيقية، بحسب المعلومات المنشورة عن العمل، وهو ما منح القضية التي يناقشها بعدًا واقعيًا يتجاوز المعالجة الدرامية.

من شاشة السينما إلى نقاش مجتمعي

لم تكن القضية التي طرحها «جعلوني مجرمًا» مرتبطة بشخصية سلطان وحدها، بل بمشكلة أوسع تتعلق بقدرة الإنسان على تجاوز أخطاء الماضي، والفرص التي يحتاج إليها حتى يبدأ حياة جديدة.

فإذا كان الهدف من العقوبة هو الإصلاح وإعادة التأهيل، فكيف يمكن تحقيق ذلك عندما يظل المجتمع يغلق أبوابه أمام من أنهى عقوبته ويحاول تغيير مسار حياته؟

هذا السؤال كان جوهر الرسالة الاجتماعية للفيلم؛ إذ كشف التناقض بين مطالبة الإنسان بالعودة إلى الطريق الصحيح، وبين حرمانه من فرصة العمل والاستقرار بسبب ماضيه، بما قد يدفعه إلى العودة إلى السلوك الذي حاول الابتعاد عنه.

وهنا تجاوز العمل حدود الحكاية السينمائية، ليسلط الضوء على قضية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وإعادة دمج المخطئين في المجتمع، وضرورة التمييز بين محاسبة الإنسان على خطئه، وحرمانه من فرصة إصلاح ما أفسده.

السابقة الأولى.. حين وصل تأثير الفن إلى التشريع

ارتبط الفيلم بإثارة قضية السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، وما يمكن أن تتركه من آثار على مستقبل الإنسان وفرص حصوله على عمل بعد انقضاء العقوبة.

وتشير مصادر مصرية منشورة إلى أن عرض الفيلم أعقبه صدور تشريع بالإعفاء من السابقة الأولى، بهدف إتاحة الفرصة أمام من أخطأ للمرة الأولى لبدء حياة جديدة، بدلًا من استمرار ملاحقته اجتماعيًا بسبب ماضيه.

ويمثل هذا المثال أحد أبرز الشواهد المتداولة على تأثير السينما المصرية في مناقشة التشريعات والقضايا العامة؛ إذ لم يكتفِ الفيلم بتقديم مشكلة اجتماعية، وإنما وضع نتائجها أمام الجمهور، ولفت الانتباه إلى ضرورة البحث عن معالجة توازن بين تطبيق القانون وإتاحة فرصة الإصلاح.

ومع ذلك، فإن أهمية التجربة لا تكمن فقط في ارتباط الفيلم بتغيير تشريعي، بل في الفكرة التي طرحها: أن العقوبة لا ينبغي أن تتحول إلى وصمة دائمة تمنع الإنسان من استعادة حياته، متى توافرت شروط الإصلاح والاندماج في المجتمع.

الفنان الرمز.. عندما تتحول الحكاية إلى قضية عامة

تكشف تجربة «جعلوني مجرمًا» جانبًا مهمًا من مكانة الفنان في المجتمع؛ فالفنان لا يقتصر دوره على تجسيد الشخصيات، بل يستطيع من خلال اختياراته الفنية أن يلفت الانتباه إلى قضايا قد لا تحظى بالقدر نفسه من النقاش خارج الشاشة.

وقد استطاع فريد شوقي، من خلال الفيلم، تقديم شخصية تثير التعاطف وتدفع المشاهد إلى التفكير في الظروف التي تحيط بالإنسان، وفي الحدود الفاصلة بين المسؤولية الفردية ومسؤولية المجتمع.

ولا يعني ذلك أن السينما وحدها تصنع التغيير التشريعي، فالتشريعات تخضع لإجراءات ومؤسسات واعتبارات متعددة، لكن الأعمال الفنية يمكن أن تسهم في تسليط الضوء على أوجه القصور، وتوسيع النقاش العام، وجعل بعض القضايا أكثر حضورًا في الوعي الجمعي.

وتلك هي القيمة التي تجعل بعض الأفلام حاضرة في الذاكرة بعد عقود من إنتاجها؛ فهي لا ترتبط فقط بأداء الممثلين أو نجاح القصة، وإنما بما تطرحه من أسئلة تظل صالحة للنقاش حتى بعد تغير الزمن.

وفي النهاية، يظل «جعلوني مجرمًا» مثالًا على أن السينما يمكن أن تتجاوز حدود الشاشة لتصبح مساحة لمناقشة قضايا المجتمع، وأن الفنان قد يترك أثرًا يتجاوز شهرته وأدواره، عندما ينجح في تحويل حكاية فردية إلى قضية عامة تستحق النقاش والبحث عن حلول.

فقد تكون قوة الفيلم الحقيقية ليست فقط في أن يجعل الجمهور يتعاطف مع بطله، وإنما في أن يدفع المجتمع إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يتعامل بها مع من يريد أن يبدأ من جديد.