اخصائي بمدرسة بالمنيا: عندنا طلاب بيشربوا سجاير وبيسبوا المدرسين ..هانفصل كتير

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو من اجتماع الجمعية العمومية لأولياء أمور مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بقرية بني حرام مركز ديرمواس محافظة المنيا

وخلال هذا الفيديو ، كشف حمدي محمد الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة لأولياء الأمور ، عن ارتكاب أبناءهم لمخالفات غير مقبولة في المدرسة ، حيث قال : طالبة قاعدة في الفصل بتتفرج على فرح "اقلبها كباريه ؟" ، وطالب في أولى اعدادي بيشرب سجاير وغيره "فين أولياء الامور؟" ، بنلم من الطلاب كل يوم ولاعات و سلاسل و حظاظات وكل ده ممنوع ، و في طلاب بتسب الدين وفي تلاتة مفصولين للسبب ده “الطلبة بيسبوا الدين للمعلمات وده مينفعش”

وأضاف : طالب بيرمي التختة في الأرض يكسرها والكاميرات مصوراه ، ده هيدفع فورا 4000 جنيه يجيب بيهم تحتة تانية بدل اللي كسرها

وقال : من يوم الحد مش هنسمح لأي طالب مخالف بدخول المدرسة ، والأيام الجاية هاتلاقوا في ناس مفصولة كتير ، محدش يزعل احنا بنطبق كلام الوزير ولائحة الانضباط

تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس وإجراءات حاسمة ضد متلفي الممتلكات المدرسية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تحقيق الانضباط داخل المدارس يمثل أحد أهم عناصر استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أن التعليم بلا انضباط لا يحقق أهدافه، وأن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ الانضباط داخل المدرسة، بما يضمن توفير عملية تعليمية جادة ومنتظمة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي داخل جميع المدارس، وبما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، مع إتاحة الآليات والإجراءات الواضحة لمديري المدارس لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد الوزير ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي وقائع تتعلق بإتلاف الأثاث أو الممتلكات المدرسية، مع تحميل الطالب وولي أمره مسؤولية إصلاح التلفيات التي تسبب فيها، وعدم السماح بعودة الطالب إلى المدرسة إلا عقب الانتهاء من إصلاح ما تم إتلافه، وذلك في إطار الإجراءات والضوابط القانونية واللوائح المنظمة، بما يعزز لدى الطلاب قيم الانضباط وتحمل المسؤولية، ويحافظ على الممتلكات العامة ومقدرات الدولة.