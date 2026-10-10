برق ورعد وأمطار تضرب جنوب سيناء.. شفط تجمعات المياه وتحذيرات من السيول

عاشت مدن بمحافظة جنوب سيناء، مساء أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليلة استثنائية من التقلبات الجوية، تخللتها أمطار رعدية ومشاهد متتابعة للبرق الذي أضاء السماء، وسط دوي أصوات الرعد، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بمعدات شفط المياه للتعامل مع التجمعات المطرية، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار فرص سقوط الأمطار واحتمالات تشكل السيول في بعض المناطق.

وشهدت مدن خليج العقبة، وهي شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، إلى جانب مدينة سانت كاترين، أجواء ممطرة ورعدية، وفقًا لمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، الذي أكد استمرار متابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمدن، لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري مع تداعيات الطقس.

وأوضح المركز أن الأمطار والبرق والرعد لم تسفر، وفقًا للمعلومات الواردة حتى وقت صدور البيان، عن خسائر، مؤكدًا استمرار حركة المرور على الطرق الدولية والساحلية، بالتزامن مع متابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الحيوية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، أشار المركز إلى اضطراب حالة البحر بخليجي العقبة والسويس نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، مع تراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار، دون ورود إخطارات بإغلاق الموانئ البحرية حتى وقت إعداد البيان.

وفي دهب، أضاء البرق سماء المدينة لساعات، وسط أصوات رعد قوية، في مشهد لافت امتزجت فيه الأضواء الطبيعية بظلمة الليل وانعكاساتها على الجبال والبحر. وقالت كاتي حلمي، إحدى المواطنات بالمدينة، إن ومضات البرق بدت وكأنها أضواء احتفالية تنير المشهد الطبيعي، رغم ما صاحبها من أصوات رعد مثيرة للقلق.

وفي شرم الشيخ، شهدت السماء ومضات متكررة من البرق، بالتزامن مع سقوط الأمطار، فيما دفعت الوحدة المحلية بسيارات ومعدات شفط المياه إلى الشوارع التي شهدت تجمعات مطرية، بهدف الحد من تأثيرها على حركة المواطنين والسيارات.

أما في سانت كاترين، فقد تزامنت الأجواء الممطرة والرعدية مع وجود سائحين بالمدينة، وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن بعض السائحين حرصوا على متابعة المشهد الطبيعي والتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى الاطمئنان على السائحين الموجودين على قمة جبل موسى، ومتابعة أوضاعهم خلال رحلتهم لمشاهدة شروق الشمس، مع التأكيد على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى استعدادهم للهبوط من الجبل والتوجه لزيارة دير سانت كاترين.

من جانبه، وجّه اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن ومسؤولي شركتي النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتواجد الميداني في الشوارع، والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، وتيسير الحركة المرورية، وضمان سهولة انتقال المواطنين على الطرق الداخلية والدولية.

وشدد المحافظ على استمرار انتشار سيارات ومعدات شفط المياه بالمناطق الأكثر عرضة للتجمعات المطرية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع استمرار التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات أو مخاطر محتملة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم السبت، تشير التوقعات المنشورة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالات أن تغزر الأمطار وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق على فترات متقطعة. كما يُتوقع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة بوسط وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة 31 درجة مئوية في رأس سدر، و30 درجة في طور سيناء، و33 درجة في شرم الشيخ، و26 درجة في طابا، و25 درجة في سانت كاترين، فيما تنخفض الصغرى في سانت كاترين إلى 12 درجة مئوية، وفقًا لبيانات درجات الحرارة المنشورة اليوم.

وتستدعي هذه الظروف الجوية توخي الحذر، خاصة بالمناطق الجبلية ومخرات السيول والطرق الصحراوية، وتجنب الاقتراب من تجمعات المياه أو مجاري السيول، مع متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية ومحافظة جنوب سيناء، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال .