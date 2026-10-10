انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

أعلنت الكويت يوم السبت خروج 5 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية السالمية(Q) عن الخدمة، وذلك نتيجة عطل فني.

انقطاع الكهرباء في الكويت

وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء محدود من منطقة السالمية، حسب وزارة الكهرباء والطاقة الكويتية.

وذكرت الوزارة أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتواجد في الموقع، وتعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، اندلعت شرارة كهربائية في رابط القضبان (Bus Bar) بجهد 33 ك.ف في محطة التحويل الرئيسية السالمية (BX)، مما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة والتي تغذى محطتي السالمية (B) والسالمية (Q)، وفقدان أحمال كهربائية تُقدّر بـ 14 ميجاوات، الأمر الذي نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة السالمية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة عباس حيات، حينها أن فرق قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة قامت بالتوجه إلى موقع الحادث، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق المحدود واحتواء الموقف.

يذكر أن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الدكتور عادل الزامل استقبل سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت كرستيان دومز، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة، ومتابعة المناقشات التي جرت خلال زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى الكويت في أبريل 2025، إلى جانب فرص الاستفادة من الخبرات البلجيكية في مشاريع الوزارة ذات الأولوية.