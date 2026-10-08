"الناتو" يعزز تعاونه الأمني مع دول الخليج عبر مركز مبادرة إسطنبول في الكويت

يواصل حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعزيز تعاونه العملي مع دول الخليج من خلال المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت، الذي يستضيف هذا الأسبوع دورة تدريبية حول إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث بمشاركة أكثر من 30 مدنياً وعسكرياً من عدة دول خليجية.

وأوضح الحلف، فى بيان نشره اليوم/الخميس/، أن الدورة التي تستمر أربعة أيام وتنظم بالتعاون مع مركز التميز لإدارة الأزمات والاستجابة للكوارث ومقره بلغاريا، تهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستعداد للأزمات والكوارث المعقدة وإدارتها.

وتتناول الدورة الأبعاد الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية للاستجابة للأزمات، مع التركيز على تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع.

ويشارك المتدربون في تدريبات عملية تغطي مراحل إدارة الأزمات بدءاً من الاستعداد وخفض المخاطر، مروراً بالاستجابة، وصولاً إلى التعافي، وذلك من خلال محاضرات يقدمها خبراء متخصصون ومحاكاة عملية ودراسات حالة وأعمال جماعية.

وأشار "الناتو" إلى التخطيط لتنظيم أنشطة إضافية قبل نهاية العام في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والتصدي للطائرات غير المأهولة والدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.

وكانت مشروعات رئيسية في هذه المجالات قد أطلقت خلال قمة "الناتو" في أنقرة، بهدف مساعدة شركاء مبادرة إسطنبول للتعاون على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز قدراتهم بما يسهم أيضاً في دعم أمن الحلف.

وأكد "الناتو" أن أنشطة المركز الإقليمي في الكويت تواصل دعم الحوار السياسي والتعاون العملي بين الحلف ودول منطقة الخليج.