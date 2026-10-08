العراق والكويت يبحثان تطوير التعاون والتنسيق الأمني وتعزيز أمن الحدود المشتركة

بحث قائد قوات الحدود العراقي الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، مع رئيس قطاع شؤون أمن الحدود وخفر السواحل الكويتي اللواء مجبل فهد بن شوق، اليوم /الخميس/، تطوير التعاون والتنسيق الأمني، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود المشتركة ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وإدامة التعاون الأمني بين جمهورية العراق ودولة الكويت، التقى قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي "محمد عبد الوهاب سكر"، بنظيره رئيس قطاع شؤون أمن الحدود وخفر السواحل الكويتي اللواء "مجبل فهد بن شوق"، في إحدى النقاط الحدودية على الجانب الكويتي من الحدود المشتركة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود المشتركة ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية إدامة التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".