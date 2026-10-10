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مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
أسماء عبد الحفيظ

مع تغير الفصول وانتشار نزلات البرد والعدوى التنفسية، يهتم كثير من الأشخاص بتقوية جهاز المناعة من خلال النظام الغذائي، خاصة أن بعض العناصر الغذائية ضرورية لعمل الخلايا المناعية بصورة طبيعية.

ولا يوجد طعام واحد يستطيع منع الإصابة بالأمراض، لكن تناول نظام غذائي متنوع يحتوي على الخضراوات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد الجسم في الحصول على العناصر التي يحتاجها لدعم وظائف المناعة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. البرتقال

يعتبر البرتقال من أشهر مصادر فيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لعمل جهاز المناعة.

أطعمة تقوي المناعة 

ويمكن تناول البرتقال كفاكهة كاملة للحصول أيضًا على الألياف، بدلًا من الاعتماد على العصائر المحلاة التي قد تحتوي على كمية أكبر من السكر وألياف أقل.

2. الفلفل الملون

يحتوي الفلفل، خاصة الأنواع الملونة، على فيتامين C ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.

ويمكن إضافته إلى السلطات أو الوجبات المختلفة للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

3. الزبادي

يوفر الزبادي البروتين والكالسيوم، وبعض أنواعه تحتوي على بكتيريا نافعة تعرف بالبروبيوتيك.

وترتبط صحة الجهاز الهضمي بوظائف متعددة في الجسم، لذلك يمكن أن يكون الزبادي جزءًا من نظام غذائي متوازن يدعم الصحة العامة.

ويفضل اختيار الأنواع غير المحلاة أو قليلة السكر قدر الإمكان.

4. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات كبريتية نباتية، أبرزها الأليسين الذي يتكون عند تقطيع أو سحق الثوم.

أطعمة ترفع المناعة 

وتوجد أبحاث حول تأثير مركبات الثوم على عدد من وظائف الجسم، لكن تناوله لا يعني أنه يمنع العدوى أو يعالج نزلات البرد بمفرده.

5. السبانخ

السبانخ من الخضراوات الغنية بعدد من العناصر الغذائية، منها فيتامين C والفولات ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.

وتناولها ضمن نظام غذائي متنوع يساعد على توفير العناصر التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الطبيعية.

6. البيض

يحتوي البيض على البروتين، كما يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة.

والحصول على كمية كافية من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية مهم للحفاظ على صحة الجسم ووظائف الجهاز المناعي.

7. المكسرات

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز على البروتين والدهون غير المشبعة وبعض المعادن والعناصر الغذائية.

لكنها مرتفعة نسبيًا في السعرات الحرارية، لذلك يفضل تناول كمية معتدلة منها، ويفضل اختيار الأنواع غير المملحة أو المغطاة بالسكر.

كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

لا يعتمد الجهاز المناعي على نوع واحد من الطعام، وإنما يحتاج إلى نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى النوم الكافي والنشاط البدني والحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن التدخين.

كما أن غسل اليدين جيدًا، والالتزام بالتطعيمات الموصى بها، وتجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالعدوى من أهم وسائل تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

هل الأطعمة تقوي المناعة الضعيفة؟

إذا كان الشخص يعاني من ضعف مناعة حقيقي بسبب مرض أو تناول أدوية معينة، فلا يكفي الاعتماد على الطعام وحده، ويجب معرفة السبب والتعامل معه تحت إشراف الطبيب.

أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يساعد على توفير احتياجات الجسم ودعم عمل الجهاز المناعي بصورة طبيعية.

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