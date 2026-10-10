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جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المخدر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المخدر

المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، وإدارة جمرك البريد المصرى برئاسة مدحت علام مدير جمرك البريد المصرى، بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الدولي والإدارة العامة للبحث الجنائي بمطار القاهرة وقرية البضائع، من ضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المدرج بجدول المخدرات ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة اشتبهت بدور حمدى عبد العزيز مأمور التعريفة في مشمول بوليصة الشحن رقم CH255736736US والواردة من الولايات المتحدة الأمريكية والواردة علي رحلة طيران الخطوط البريطانية رقم BA384 ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن 6 عبوات مستحضرات العناية بالشعر واليد بوزن 6 كيلو جرام .


حصيلة المضبوطات

قام مدحت علام مدير الجمرك بالعرض علي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع المطار فأفادت بأن الصنف زيت مخدر القنب؛  إذ قدرت قيمة المخدر ب 12 مليون جنيه .

قرر أحمد إسماعيل جويلي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم رقم ٥ لسنة ٢٠٢٦ والتحفظ علي الطرد وحزمه بالسلك والرصاص الجمركى والعرض علي الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموى رئيس مصلحة الجماررك و نبيل علي علي بدر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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