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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

27 مليوناً و 226 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 7 أكتوبر2026 لبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيي

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ ، بقاعة بقاعة نادى الحضارات الرياضى شارع صلاح سالم أمام مرور عين الصيرة ، لبيع عدد  من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية وسفاجا .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١ لوط سيارات لجمرك الإسكندرية بمبلغ مليون و٤٥٦ ألف جنيه ، وبيع عدد ٥ لوط بضائع لجمرك الإسكندرية بمبلغ ١٤ مليون و٩١٢ ألف و ١٠٠ جنيه .


كما تم البيع النهائى لعدد ٦ من لوطات السيارات لجمرك سفاجا بمبلغ ٥ ملايين و٨٧٧ ألفاـ و ٥٠٠ جنيه ، وبيع عدد ٩ لوط بضائع لجمرك سفاجا بمبلغ ٥ ملايين و١٠١ ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة عدد ٢١ لوط بمبلغ إجمالى ٢٧ مليوناً و٣٢٦ ألفاً و٦٠٠ جنيه .

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