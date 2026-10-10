خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

شهدت منطقة المعمورة، مساء أمس الخميس، مقتل أحد الأشخاص طعناً أمام بوابة حدائق المعمورة، إثر مشاجرة مع آخر، والذى أصيب بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة لأحد الأشخاص أمام بوابة المعمورة.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص وجود جثة أحد الأشخاص مسجاة بنهر الطريق يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم.



وبسؤال شهود العيان قرروا أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وشخص آخر، ويرجح بأنهم يعملان بجمع القمامة، وعلى أثرها تعدا الاثنان على بعضهما البعض بسلاح أبيض مع أسفر عن مقتل المجنى عليه، وفرار الآخر.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وتبين أنه يعانى من إصابات بالغة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى اللازم.فيما تم نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.