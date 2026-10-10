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الأرصاد تحذر من سيول محتملة في الغردقة.. ونشاط الرياح وبرق ورعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من سيول محتملة في الغردقة.. ونشاط الرياح وبرق ورعد

برق ورعد
برق ورعد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس في محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى تأثر مناطق بها بالسحب الرعدية الممطرة، خاصة مدينة الغردقة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الأرصاد تحذر من السيول في البحر الأحمر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من محافظة البحر الأحمر، لا سيما مدينة الغردقة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت الهيئة من احتمالية تشكل السيول في بعض المناطق خلال ساعات الليل وحتى اليوم السبت، داعية إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

تحذيرات من البرق والرعد ونشاط الرياح

ونبهت الهيئة إلى ضرورة الحذر من ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية، مشيرة إلى أن نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية، مع متابعة أي مستجدات بشأن أماكن سقوط الأمطار وشدتها، في ظل احتمالات تشكل السيول ببعض المناطق.

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