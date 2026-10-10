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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 11 أكتوبر وحتى الخميس 15 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أنها سيسود خلالها طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال ساعات الليل ستكون معتدلة الحرارة في أوله، مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: تكون كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متفرقة: تتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد 11 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار رعدية: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا يومي الأحد 11 والإثنين 12 أكتوبر على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفي أوقات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة، والصغرى بين 19 و20 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 26 و28 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 31 و33 درجة، والصغرى بين 17 و19 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 39 و41 درجة، والصغرى بين 24 و26 درجة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالمواطنين وسائقي المركبات، توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر؛ بسبب الشبورة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس

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