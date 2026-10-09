لطلاب المدارس والجامعات.. تفاصيل تعاون مصري جديد مع ماليزيا والصين وباكستان

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من ماليزيا والصين وباكستان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

يأتي ذلك، في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية، وعلى هامش مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة في اجتماعات الدورة 225 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الوزير بـ “فاضلينا صديق” وزيرة التعليم الماليزية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وماليزيا، وتبادل الخبرات في تطوير المنظومات التعليمية، ودعم التواصل بين الطلاب، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الأكاديمي والمؤسسي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات التعليمية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم.

كما التقى الوزير بـ “رن يو تشون” نائب وزير التعليم بجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على تطوير الشراكات بين الجامعات التكنولوجية في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التعليم التكنولوجي.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة والمجتمع، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والمعاهد التكنولوجية الصينية، بما يدعم تطوير البرامج التعليمية والبحثية، ويسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة في المجالات التكنولوجية والتطبيقية.

والتقى الوزير بالدكتور سيد طارق حسين شاه، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وباكستان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين.

وتناول اللقاء سبل تشجيع الطلاب الباكستانيين على الالتحاق بالجامعات المصرية، وتوسيع فرص التعاون في مجالات المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي والبحثي، لا سيما في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة وعلوم المياه والمناخ، بما يعزز التواصل الأكاديمي بين البلدين، ويتيح للطلاب والباحثين الاستفادة من الخبرات والإمكانات التعليمية والبحثية المتاحة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الجامعات التكنولوجية، وتبادل الخبرات في التعليم التكنولوجي والتدريب المهني، والاستفادة من التجارب المؤسسية في تطوير البرامج التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة اليونسكو، وتعزيز التعاون بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو في مصر وباكستان، بما يدعم التشاور وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات التعليمية والعلمية والثقافية المطروحة على المنظمة.

وتسهم هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، ودعم فرص الدراسة والتبادل الطلابي، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية، ويدعم انفتاحها على التجارب الدولية، ويواكب متطلبات التطوير والابتكار.