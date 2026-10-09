قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأول في لواندا قبل مواجهة أنجولا «الأحد»
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية.. وتدابير عاجلة للتعامل مع أي تداعيات
الصحة اللبنانية: إصابة 6 أشخاص في اعتداء إسرائيلي بمحيط حوش السيد علي في الهرمل
أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة
الجارحي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح الباب لنقلة صناعية كبرى
استشاري يكشف عوامل قد تدفع إلى ارتكاب الجرائم.. ويحذر من حمل السلاح مع سرعة الغضب
عكاشة: تسوية أمريكية إيرانية قبل انتخابات الكونجرس قد تمنح ترامب فرصة لتسويق «انتصار سياسي»
بعد إجازة 6 أكتوبر.. تعرف على أيام الراحة المتبقية حتى نهاية 2026
6 نجوم سنة أولى قمة في الأهلي بالقمة أمام الزمالك
لا سلاح لتل أبيب.. عمال فرنسا يعرقلون شحنة عسكرية لشركة «إلبيت» الإسرائيلية
ترامب: اتفاق مع بوتين لشراء ملايين الأطنان من الوقود الروسي
سفارة السودان: العثور على مواطنة مفقودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب المدارس والجامعات.. تفاصيل تعاون مصري جديد مع ماليزيا والصين وباكستان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من ماليزيا والصين وباكستان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

يأتي ذلك، في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية، وعلى هامش مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة  في اجتماعات الدورة 225 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الوزير بـ “فاضلينا صديق” وزيرة التعليم الماليزية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وماليزيا، وتبادل الخبرات في تطوير المنظومات التعليمية، ودعم التواصل بين الطلاب، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الأكاديمي والمؤسسي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات التعليمية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم.

كما التقى الوزير بـ “رن يو تشون” نائب وزير التعليم بجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على تطوير الشراكات بين الجامعات التكنولوجية في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التعليم التكنولوجي.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة والمجتمع، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والمعاهد التكنولوجية الصينية، بما يدعم تطوير البرامج التعليمية والبحثية، ويسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة في المجالات التكنولوجية والتطبيقية.

والتقى الوزير بالدكتور سيد طارق حسين شاه، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وباكستان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين.

وتناول اللقاء سبل تشجيع الطلاب الباكستانيين على الالتحاق بالجامعات المصرية، وتوسيع فرص التعاون في مجالات المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي والبحثي، لا سيما في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة وعلوم المياه والمناخ، بما يعزز التواصل الأكاديمي بين البلدين، ويتيح للطلاب والباحثين الاستفادة من الخبرات والإمكانات التعليمية والبحثية المتاحة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الجامعات التكنولوجية، وتبادل الخبرات في التعليم التكنولوجي والتدريب المهني، والاستفادة من التجارب المؤسسية في تطوير البرامج التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة اليونسكو، وتعزيز التعاون بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو في مصر وباكستان، بما يدعم التشاور وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات التعليمية والعلمية والثقافية المطروحة على المنظمة.

وتسهم هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، ودعم فرص الدراسة والتبادل الطلابي، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية، ويدعم انفتاحها على التجارب الدولية، ويواكب متطلبات التطوير والابتكار.

وزير التعليم العالي ماليزيا والصين تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

العاهل المغربي الملك محمد السادس

ملك المغرب يوجه الحكومة الجديدة بتطوير الاحتياطيات الاستراتيجية وإطلاق استراتيجيات كبرى

الرئيس الموريتاني

الرئيس الموريتاني يجدد الثقة في «المختار ولد اجاي» ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

مندوب اليمن الدائم

اليمن: عملية " فجر اليمن" تهدف لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب

بالصور

كيف يمنع معجون الأسنان من التسوس؟.. يحميك من أمراض خطيرة

بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس

هل اللانشون يسبب السرطان؟.. حقيقة اللحوم المصنعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد