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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسبوع التوظيف 2026.. جامعة عين شمس تفتح أمام خريجيها أبواب الحصول على فرص توظيف متعددة

وظائف
وظائف
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة عين شمس، على دعم خريجيها وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم ومهاراتهم، يواصل مركز التوظيف بجامعة عين شمس استعداداته لتنظيم فعاليات  ASU Career Week 2026، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. وذلك  تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وا.د نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة و برئاسة ا.د علا سامي مدير مركز التوظيف بالجامعة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم أيام للتوظيف المفتوح (Open Recruitment Days)، تتيح لخريجي جامعة عين شمس فرصة التواصل المباشر مع ممثلي ومسؤولي التوظيف بعدد من كبرى الشركات والمؤسسات، وإجراء مقابلات العمل مباشرة، بما يختصر الوقت والجهد ويمنح الخريج فرصة حقيقية لعرض خبراته ومهاراته أمام جهات التوظيف.

ويتميز نظام Open Recruitment Days بإتاحة الفرصة أمام الخريج لإجراء أكثر من مقابلة عمل خلال اليوم الواحد، وفقًا للوظائف والفرص المتاحة لدى الشركات المشاركة، بما يعزز فرص الوصول إلى الوظيفة المناسبة ويفتح آفاقًا أوسع أمام الخريجين لبناء مسارهم المهني.

وتمثل فعاليات الأسبوع خطوة عملية للانتقال من مرحلة البحث عن فرصة عمل إلى التفاعل المباشر مع سوق العمل، من خلال لقاءات مهنية تجمع الخريجين بمسؤولي التوظيف وتتيح لهم التعرف على احتياجات الشركات ومتطلبات الوظائف المختلفة.

وتُقام فعاليات  الأسبوع بمشاركة مجانية لخريجي جامعة عين شمس،  مع تحديد أعداد المشاركين وفقًا للطاقة الاستيعابية، وتكون الأولوية للمسجلين مسبقًا.

الرابط المخصص للمشاركة:

https://forms.gle/Q8Fxa26gxTs5SH8g9

جامعة عين شمس سوق العمل مركز التوظيف بجامعة عين شمس

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