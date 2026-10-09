قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما
جيش الاحتلال يعلن استهداف سوري على الحدود اللبنانية بتهمة التخطيط لهجمات بتوجيه إيراني
مصطفى بكري: الجيش المصري الذي حطم خط بارليف قادر على تكرار الإنجاز كل مرة
الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق
استعدادا لمباراة القمة.. انتظام شيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد في تدريبات الزمالك
إخلاء مدرستين يهوديتين في الولايات المتحدة بسبب تهديدات بوجود قنابل
الأعظم.. دخلة خاصة من جماهير النصر لدعم رونالدو بعد أزمته مع منتخب البرتغال
السعودية تدعو مجلس الأمن للتحرك لمواجهة تهديدات التصعيد باليمن وحماية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب
طارق دياب: رونالدو لم يعد يصلح للمشاركة أساسيا مع النصر
البنتاجون يعتزم بث تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق منفذ هجوم قاعدة فورت
الخارجية الفلسطينية: فوز القاضية بيلاي بجائزة نوبل إعلاء لصوت الحق وصوت المظلومين
غضب دولي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار غدا على معظم الأنحاء شديد الحرارة جنوب الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /السبت/ طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يكون الطقس معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره.

كما توقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشاروا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.. بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة على بعض المناطق.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 31 19

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 27 21

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 31 20

نخل 29 14

كاترين 25 12

الطور 30 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 23

الاسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 25 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 35 24

أبرق 36 25

جبل علبة 33 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 37 21

الأقصر 38 23

أسوان 39 23

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 39 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 29

المدينة 41 29

الرياض 39 24

المنامة 37 31

أبوظبى 40 28

الدوحة 39 30

الكويت 41 28

دمشق 30 18

بيروت 28 24

عمان 28 17

القدس 27 18

غزة 28 22

بغداد 36 25

مسقط 35 30

صنعاء 26 10

الخرطوم 39 29

طرابلس 29 21

تونس 26 18

الجزائر 22 14

الرباط 26 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 06

إسطنبول 27 15

إسلام آباد 38 20

نيودلهى 33 23

جاكرتا 35 25

بكين 29 12

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 15

أثينا 26 16

روما 22 13

باريس 17 10

مدريد 23 10

برلين 17 08

لندن 15 07

مونتريال 14 07

موسكو 15 08

نيويورك 21 12

واشنطن 25 13

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 24 12

البحر المتوسط سيناء الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

قافلتان دعويتان

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الإسماعيلية وشمال سيناء

أمين الشئون الإسلامية

بحضور رئيس وزرائها.. أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي خطبة الجمعة في داغستان

الحياة الزوجية

دار الإفتاء: الزوجان مأموران بأن يحسنا العشرة فيما بينهما

بالصور

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد