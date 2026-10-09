الأرصاد: طقس حار غدا على معظم الأنحاء شديد الحرارة جنوب الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /السبت/ طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يكون الطقس معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره.

كما توقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشاروا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.. بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة على بعض المناطق.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 31 19

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 27 21

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 31 20

نخل 29 14

كاترين 25 12

الطور 30 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 23

الاسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 25 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 35 24

أبرق 36 25

جبل علبة 33 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 37 21

الأقصر 38 23

أسوان 39 23

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 39 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 29

المدينة 41 29

الرياض 39 24

المنامة 37 31

أبوظبى 40 28

الدوحة 39 30

الكويت 41 28

دمشق 30 18

بيروت 28 24

عمان 28 17

القدس 27 18

غزة 28 22

بغداد 36 25

مسقط 35 30

صنعاء 26 10

الخرطوم 39 29

طرابلس 29 21

تونس 26 18

الجزائر 22 14

الرباط 26 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 06

إسطنبول 27 15

إسلام آباد 38 20

نيودلهى 33 23

جاكرتا 35 25

بكين 29 12

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 15

أثينا 26 16

روما 22 13

باريس 17 10

مدريد 23 10

برلين 17 08

لندن 15 07

مونتريال 14 07

موسكو 15 08

نيويورك 21 12

واشنطن 25 13

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 24 12