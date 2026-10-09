قاضية أهانت إسرائيل.. نقابة الأطباء تهنئ نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام

تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة إلى القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، بمناسبة فوزها بـ جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لمسيرتها الحقوقية ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وانتصارها لقيم العدالة والكرامة الإنسانية، في وقت يحتاج فيه العالم إلى أصوات شجاعة لا تصمت أمام الجرائم والانتهاكات.

وأكدت نقابة الاطباء، أن إنصاف الأصوات التي تنحاز إلى الإنسان وحقه في الحياة والحرية والكرامة يمثل انتصارا للضمير الإنساني العالمي، ورسالة مهمة مفادها أن توثيق الجرائم وكشف الحقائق والدفاع عن الضحايا مسؤولية لا تسقط بالتقادم، مهما كانت التحديات.

وثمنت نقابة أطباء مصر الدور الذي قامت به نافي بيلاي بصفتها رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، في توثيق الانتهاكات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.

القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي

وأشارت النقابة إلى أنها تولي اهتماما خاصا بما كشفه تقرير اللجنة الصادر في أكتوبر 2024 بشأن الهجمات التي طالت المنظومة الصحية في قطاع غزة، وما وثقه من استهداف للمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وما ترتب على ذلك من تداعيات كارثية على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

كما أكدت النقابة أنها تقدر ما أعلنته اللجنة في سبتمبر 2025 بشأن استنتاجاتها المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ودعوتها إلى وقف الأفعال التي خلصت إلى وقوعها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت نقابة أطباء مصر على أن حماية المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى ليست مجرد التزام مهني أو إنساني، بل واجب تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الاعتداء على المنظومة الصحية يحرم آلاف المدنيين من حقهم في العلاج والحياة، ويضاعف معاناة شعب يواجه واحدة من أشد الكوارث الإنسانية.

وأعلنت النقابة أنها تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن العدالة الحقيقية تقتضي وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الصحية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

واختتمت قائلة إن "الدفاع عن حياة الإنسان لا يعرف حدودًا، والضمير الإنساني لا ينبغي أن يصمت أمام الألم؛ وستظل حماية الأطباء والمرضى والمستشفيات في أوقات الحروب اختبارًا حقيقيًا لالتزام العالم بقيم الإنسانية والعدالة والسلامة".