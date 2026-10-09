قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما
جيش الاحتلال يعلن استهداف سوري على الحدود اللبنانية بتهمة التخطيط لهجمات بتوجيه إيراني
مصطفى بكري: الجيش المصري الذي حطم خط بارليف قادر على تكرار الإنجاز كل مرة
الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق
استعدادا لمباراة القمة.. انتظام شيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد في تدريبات الزمالك
إخلاء مدرستين يهوديتين في الولايات المتحدة بسبب تهديدات بوجود قنابل
الأعظم.. دخلة خاصة من جماهير النصر لدعم رونالدو بعد أزمته مع منتخب البرتغال
السعودية تدعو مجلس الأمن للتحرك لمواجهة تهديدات التصعيد باليمن وحماية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب
طارق دياب: رونالدو لم يعد يصلح للمشاركة أساسيا مع النصر
البنتاجون يعتزم بث تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق منفذ هجوم قاعدة فورت
الخارجية الفلسطينية: فوز القاضية بيلاي بجائزة نوبل إعلاء لصوت الحق وصوت المظلومين
غضب دولي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قاضية أهانت إسرائيل.. نقابة الأطباء تهنئ نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام

القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي
القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي
الديب أبوعلي

تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة إلى القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، بمناسبة فوزها بـ جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لمسيرتها الحقوقية ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وانتصارها لقيم العدالة والكرامة الإنسانية، في وقت يحتاج فيه العالم إلى أصوات شجاعة لا تصمت أمام الجرائم والانتهاكات.

وأكدت نقابة الاطباء، أن إنصاف الأصوات التي تنحاز إلى الإنسان وحقه في الحياة والحرية والكرامة يمثل انتصارا للضمير الإنساني العالمي، ورسالة مهمة مفادها أن توثيق الجرائم وكشف الحقائق والدفاع عن الضحايا مسؤولية لا تسقط بالتقادم، مهما كانت التحديات.

وثمنت نقابة أطباء مصر الدور الذي قامت به نافي بيلاي بصفتها رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، في توثيق الانتهاكات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.

القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي

وأشارت النقابة إلى أنها تولي اهتماما خاصا بما كشفه تقرير اللجنة الصادر في أكتوبر 2024 بشأن الهجمات التي طالت المنظومة الصحية في قطاع غزة، وما وثقه من استهداف للمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وما ترتب على ذلك من تداعيات كارثية على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

كما أكدت النقابة أنها تقدر ما أعلنته اللجنة في سبتمبر 2025 بشأن استنتاجاتها المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ودعوتها إلى وقف الأفعال التي خلصت إلى وقوعها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت نقابة أطباء مصر على أن حماية المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى ليست مجرد التزام مهني أو إنساني، بل واجب تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الاعتداء على المنظومة الصحية يحرم آلاف المدنيين من حقهم في العلاج والحياة، ويضاعف معاناة شعب يواجه واحدة من أشد الكوارث الإنسانية.

وأعلنت النقابة أنها تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن العدالة الحقيقية تقتضي وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الصحية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

واختتمت قائلة إن "الدفاع عن حياة الإنسان لا يعرف حدودًا، والضمير الإنساني لا ينبغي أن يصمت أمام الألم؛ وستظل حماية الأطباء والمرضى والمستشفيات في أوقات الحروب اختبارًا حقيقيًا لالتزام العالم بقيم الإنسانية والعدالة والسلامة".

نقابة أطباء مصر نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام نوبل للسلام نقابة الاطباء الأرض الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية إسرائيل الأراضي الفلسطينية قطاع غزة الإبادة الجماعية الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب سواحل بنما وتحذيرات من تسونامي

هاندا أرتشيل

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

انقطاع واسع للكهرباء في بريطانيا خلال الشتاء

مخاوف من انقطاع واسع للكهرباء في بريطانيا خلال الشتاء وحرمان الملايين من الاتصال بالإنترنت

بالصور

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد