فوز الجنوب إفريقية نافانيثيم بيلاي بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل اليوم /الجمعة/ منح جائزة نوبل في السلام لعام 2026 للجنوب إفريقية نافانيثيم بيلاي، وذلك تقديرا لإسهاماتها في مجال القانون الدولي.

وأضافت اللجنة - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - أن بيلاي، التي كانت تشغل سابقا منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وقاضية في محكمة العدل الدولية - نالت الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وتعد جائزة السلام خامس جوائز نوبل التي يتم منحها هذا الأسبوع بعد جوائز الطب والكيمياء والفيزياء والأدب.. فيما من المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في مجال علوم الاقتصاد يوم الإثنين المقبل.. وسيتم تسليم الجوائز في احتفال يقام في استكهولم بالسويد في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.