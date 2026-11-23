أطلق أحمد فتحي، نجم الأهلي والزمالك وبيراميدز السابق، تصريحات لافتة بشأن أداء لاعبي بيراميدز خلال مواجهاتهم أمام قطبي الكرة المصرية، مؤكدًا أنه لاحظ اختلافًا في تركيز اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز عند مواجهة الأهلي مقارنة بمباريات الزمالك.

أحمد فتحي يثير الجدل بتصريحات عن بيراميدز أمام الأهلي والزمالك

وقال أحمد فتحي، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت» الفضائية: «أنا لعبت في الناديين، ولاحظت إن لاعبي بيراميدز بيكونوا مختلفين في مباريات الأهلي عن مباريات الزمالك، بيكون تركيزهم أكبر ورغبتهم في الفوز أقوى أمام الأهلي، ولا أعلم السبب».

وأثارت تصريحات نجم الكرة المصرية السابق الاهتمام، خاصة أنها جاءت استنادًا إلى تجربته داخل الملاعب مع الأندية الثلاثة، الأهلي والزمالك وبيراميدز، ومعرفته بطبيعة المنافسة بين الفرق الكبرى في الكرة المصرية.

وتأتي تصريحات أحمد فتحي في ظل الجدل المصاحب لمواجهات الأهلي وبيراميدز، التي أصبحت واحدة من أبرز المواجهات في الدوري المصري الممتاز خلال السنوات الأخيرة، بسبب المنافسة القوية بين الفريقين.