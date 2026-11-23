حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري، بهدف لكلا منهما، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شوط أول إيجابي بين الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالدوري الاتحاد السكندري يحسم موقفه من شراء لاعب زد





أحرز أحمد حمدي هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة ٣٣ قبل أن يدرك عمرعدلي هدف تعادل دجلة في الدقيقة ٤٥ من عمر المباراة لينتهي لاشوط الأول بالتعادل الإيجابي

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما وصل فريق وادي دجلة للنقطة الثامنة، ليصعد للمركز الرابع عشر مؤقتًا.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مازن أسامة، مصطفى إبراهيم، إسلام عبد الله، محمد مصطفى ميدو.

الوسط: محمد فخري، محمود عماد، نور علاء، أحمد حمدي، يسري وحيد.

الهجوم: جون إيبوكا.

بينما خاض وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من :-

-حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: شادي ماهر، عمر عادلي، يوسف أويا، أحمد رضا.

الوسط: أحمد سكولز، فرانك بولي، محمود دياسطي، محمد عبد اللاطي، أحمد رضا.

الهجوم: إبراهيم البهنسي، سيف تقا.