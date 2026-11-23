تحدث علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، عن خسارة فريقه أمام الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مدرب الجونة أن فريقه تأثر بالغيابات التي ضربت صفوفه قبل مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن الأهداف التي استقبلتها شباك فريقه جاءت نتيجة أخطاء ساذجة، ساهمت في منح المنافس الأفضلية خلال اللقاء.

وأوضح علاء عبد العال أن فريقه يعاني من نقص الخبرات، إلى جانب عدم استغلال الفرص بالشكل المطلوب وإنهاء الهجمات بصورة جيدة، وهو ما انعكس على نتيجة المباراة، رغم محاولات اللاعبين للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني.

وشدد المدير الفني للجونة على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام الزمالك، ومعالجة السلبيات التي أثرت على أداء الفريق، من أجل تحسين النتائج والظهور بصورة أفضل في المباريات القادمة.

وكان الزمالك قد حسم المواجهة لصالحه بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل الفلسطيني عدي الدباغ هدفي الفريق الأبيض في الدقيقتين العاشرة والسابعة عشرة، بينما أحرز أحمد رضا هدف الجونة في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الجونة عند 3 نقاط في المركز الأخير.