رئيسة المفوضية الأوروبية تهنىء نافانيثيم بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، الجنوب إفريقية نافانيثيم بيلاي، بمناسبة فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن بيلاي واجهت الظلم بشكل مباشر، ولم تتجاهله أو تغض الطرف عنه.. مشيرة إلى أنها المدافعة عن المضطهدين والمستضعفين ومن لا صوت لهم والمهمشين.

وأضافت فون دير لاين أن قليلين هم الذين كرسوا حياتهم للعدالة والسلام وكرامة الإنسان مثلما فعلت نافي بيلاي.. مشيرة إلى أن شجاعتها ووضوحها الأخلاقي يعدان بمثابة وجهة ثمينة في عالم يفتقر إلى العدالة ويحتاج إليها.

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قد أعلنت في وقت سابق اليوم منح جائزة نوبل في السلام لعام 2026 للجنوب إفريقية نافانيثيم بيلاي، وذلك تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وتعد جائزة السلام خامس جوائز نوبل التي يتم منحها هذا الأسبوع بعد جوائز الطب والكيمياء والفيزياء والأدب، فيما من المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في مجال علوم الاقتصاد يوم الإثنين المقبل.. وسيتم تسليم الجوائز في احتفال يقام في استكهولم بالسويد في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.