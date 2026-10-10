دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

يبحث كثيرون ممن يعانون من الهموم وضيع الحال عن دعاء الفجر لتفريج الكرب، خاصة مع بداية يوم جديد يفتح فيه الله أبواب رحمته لعباده؛ حيث يرجو عدد كبير من الناس في هذه الساعات المباركة نيل السكينة والفرج السريع وقضاء الحوائج المستعصية؛ لذا حيث يستحب لكل مسلم ومسلمة الإكثار من أدعية الفجر المأثورة، والذكر المستمر، والاستغفار وفي السطور التالية نعرض لكم أدعية الفجر المستجابة لفك الكرب، وجلب الرزق.

دعاء للهم والحزن من السنة النبوية

وعن دعاء الفرج و دعاء تفريج الهموم ، وردت أدعية كثيرة من السنة النبوية لتفريج الهم والكرب يجب علينا اتباعها كما فعل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومنها.

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء قبل الفجر لراحة القلب وزوال الهم

الإكثار من الاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله، والدّعاء بالاسم الأعظم، ودعاء الكرب، ودعوة يونس عليه السّلام؛ لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)،وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

دعوة ذو النّون إذ هو في بطن الحوت، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)،لم يدعُ بها مسلم إلا استجاب الله له.

الدعاء، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (ما من أحدٍ يدعو بدعاءٍ إلا آتاه اللهُ ما سأل ، أو كفَّ عنه من السوءِ مِثلَه ، ما لم يدعُ بإثمٍ ، أو قطيعةِ رَحِمٍ).

الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد رُوِي عن أبيّ بن كعب، قلت: (يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ). (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

(اللهمَّ إني عبدُك ، وابنُ عبدِك ، وابنُ أمَتِك ، ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك ، عدلٌ في قضاؤكَ ، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسَك ، أو أنزلتَه في كتابِك ، أو علمتَه أحدًا من خلقِك ، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك ، أنْ تجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي ، وشفاءَ صدري ، وجَلاءَ حزني ، وذهابَ همِّي وغمِّي)، من قاله أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرحًا.

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

(اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ).

الدعاء باسم الله العظيم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. (اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ)، لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك.

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ).

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، أن تقضي لي حوائجي، وتيسر لي أمري، وتشرح صدري، وتفرج همي، وترزقني من حيث لا أحتسب.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة فيها رضاك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالًا لما يريد، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تقضي حاجتي وتفرج كربتي، وتكتب لي الخير حيث كان، ثم ترضيني به، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إني أسألك باسمك المكنون المقدس المكرم، الذي استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تبارك لي في أمري، وتقضي حاجتي، وتغفر ذنبي، وترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب المعجزات وقاضي الحاجات ومجيب الدعوات، ارزقني فرحة تشرح صدري، وتطمئن قلبي، وتبدل حزني سرورًا، اللهم غير حالي إلى أفضل حال، وارزقني رزقًا واسعًا مباركًا، ووسع لي في رزقي، واستجب دعائي، واكتب لي الخير والتوفيق في كل خطوة.

يا من دبر ليوسف أمره، دبر لي أمري، وأصلح لي حالي، وارزقني من فضلك، واكفني شر خلقك، اللهم اقض حاجتي، وفك كربتي، وآنس وحدتي، وفرج همي، ويسر أمري، وغير حالي إلى أفضل حال عاجلًا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الفجر لتفريج الهم والكرب

لا شيء أفضل للمسلم عندما تضيق عليه الأحوال سوى التقرب من الله بالدعاء وخاصة دعاء الفجر، حيث يكون ملاذا للمسلم أمام صعوبات الحياة، ومن أفضل الأدعية:

اللهم فرج همي، ونفس كربي، ويسر أمري، واشرح صدري، وارزقني راحة البال وطمأنينة القلب، وأبعد عني كل ما يحزنني، واكتب لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ولا إله إلا أنت، اللهم اجعل لي من أمري يسرًا، ومن ضيقي فرجًا، ومن خوفي أمنًا، وارزقني الصبر والرضا وحسن التوكل عليك.