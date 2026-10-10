قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة كيفية تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، والخطوات المطلوبة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، إلى جانب المستندات التي يجب تجهيزها قبل التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص، وذلك للاستفادة من أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة لاستكمال الإجراءات وتجهيز المستندات اللازمة وفقًا للضوابط المحددة.



مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويستهدف القرار إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة، حتى يتسنى لهم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إتاحة الفرصة لتقنين أوضاع المباني المخالفة والأراضي محل الطلبات، وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة لكل حالة.

خطوات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء

يمكن للمواطن الراغب في التصالح على مخالفات البناء التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص الواقع في نطاقه العقار محل المخالفة، وتقديم الطلب وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

وتتمثل الخطوة الأساسية في تجهيز المستندات والبيانات المطلوبة، ثم تقديم الملف إلى الجهة الإدارية المختصة لمراجعته والتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.

ويتعين على مقدم الطلب التأكد من تجهيز المستندات التي تنطبق على حالته، خاصة المستندات الهندسية والإثباتات المتعلقة بتاريخ المخالفة وصفته القانونية، حتى يتمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء؟

يتعين على المواطنين الراغبين في تقديم طلب التصالح تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل ما يلي:

صورة من ترخيص البناء. صورة من التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع الاطلاع على الأصل. صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها. المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف المنفذ على الطبيعة والمقدم بشأنه طلب التصالح، على أن تكونا معتمدتين من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء. شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين. عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، في حالات التعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة، يتضمن الموافقة على تقديم طلب التقنين، أو حضور طرفي العقد للتوقيع عليه أمام موظف الجهة المختصة. المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية، مثبت بها تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة. صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح، بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة. تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن التقرير، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية. إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.

ويجب الانتباه إلى أن بعض المستندات ترتبط بطبيعة المخالفة وموقع العقار، ولذلك ينبغي مراجعة متطلبات الحالة مع المركز التكنولوجي المختص قبل استكمال الملف.



أين يتم تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء؟

يُقدم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي المختص التابع للجهة الإدارية التي يقع العقار في نطاق اختصاصها.

ويتولى المركز استقبال الطلبات ومراجعة المستندات المقدمة، إلى جانب إرشاد المواطنين إلى الإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات، وفقًا لطبيعة كل مخالفة والاشتراطات القانونية والفنية المقررة.

ويُنصح المواطن بتجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المركز، ومراجعة البيانات الواردة بها للتأكد من مطابقتها للعقار محل التصالح، مع الاهتمام بالمستندات الهندسية وشهادة قيد المهندس والتقرير الخاص بالسلامة الإنشائية.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟

بعد تقديم الطلب، تتولى الجهة المختصة فحص الملف للتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات والضوابط القانونية اللازمة، قبل الانتقال إلى باقي إجراءات التصالح.

ويُعد اكتمال المستندات خطوة مهمة لتيسير مراجعة الطلب، خاصة في الحالات التي تتطلب رسومات معمارية معتمدة أو تقارير هندسية أو مستندات إضافية مرتبطة بموقع العقار وطبيعة المخالفة.

لذلك، يتعين على المواطنين متابعة الإجراءات مع الجهة الإدارية المختصة، والاستجابة لأي طلبات لاستيفاء المستندات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.



فرصة جديدة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة

يمثل مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، فرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال المهلة السابقة، لاستيفاء الأوراق المطلوبة والتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.

كما أن مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة يتيح لأصحاب الشأن فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

وفي ضوء هذه المدد، تظل الخطوة الأهم أمام الراغبين في التصالح هي تحديد المستندات المطلوبة لحالتهم، والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم الطلب واستكمال الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية.