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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن المستكاوي ينتقد أداء منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا ويكشف أزمته الجماعية

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي أداء منتخب مصر خلال مواجهة جنوب أفريقيا، التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، مؤكدًا أن المباراة كشفت عن عدد من المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة من جانب الجهاز الفني.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمن سلسلة «خواطر مستكاوية»: «فاز منتخب جنوب أفريقيا وهو في أسوأ حالاته على منتخبنا الوطني واحد صفر».

وأوضح المستكاوي أن الهدف الذي استقبلته شباك منتخب مصر جاء نتيجة خطأ مشترك بين مصطفى شوبير وخط الدفاع، مشيرًا إلى أن الهزيمة تستحق التوقف أمامها وتحليل أسبابها، خاصة في ظل اختلاف مستوى المنتخب خلال المواجهة عن ظهوره في المباراة السابقة.

وتساءل الناقد الرياضي: «كيف لم نلعب أمام جنوب أفريقيا السيئة كما لعبنا أمام جنوب السودان الأكثر سوءًا وفزنا خمسة صفر واحتفلنا؟».

وأشار المستكاوي إلى أن منتخب مصر يعاني من مشكلة جماعية في طريقة التعامل مع الكرة بعد فقدانها، معتبرًا أن هذه الأزمة لا تخص المنتخب الوطني وحده، وإنما تعاني منها مختلف الفرق المصرية.

وقال: «القضية أن منتخبنا عنده مشكلة جماعية، وهي مشكلة تعاني منها كل الفرق المصرية، وهي عدم سرعة استخلاص الكرة واستردادها عندما نفقدها، وذلك بهجوم مضاد شرس وضغط عكسي لاسترداد الكرة».

وأضاف أن المنتخب لا يستغل بالشكل المطلوب اللحظات التي يفقد خلالها المنافس الكرة، حيث يتركها للخصم من أجل إعادة بناء هجماته، وهو ما يجعل لاعبي الفراعنة في كثير من الأحيان أمام موقف دفاعي دون ضرورة.

وأوضح: «بدلًا من تركها للخصم ليبني هجماته وهو مستحوذ عليها، فنبدو غالبًا في موقف الدفاع بلا مبرر».

وأكد المستكاوي أن علاج هذه المشكلة يرتبط بشكل أساسي بعمل الأجهزة الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الجماعي داخل الملعب، مشددًا على أن طريقة أداء اللاعبين تعتمد على أفكار المدربين والتعليمات التي يحصلون عليها.

واختتم الناقد الرياضي حديثه قائلًا: «تلك المشكلة حلها في يد أجهزة التدريب المسؤولة عن الأداء الجماعي في الملعب، المتوقف على أفكار المدربين وتعليماتهم».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت تراجعًا في أداء الفراعنة مقارنة بالمواجهة السابقة أمام جنوب السودان، التي حقق خلالها المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا بخمسة أهداف دون مقابل.

الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي حسن المستكاوي منتخب مصر جنوب أفريقيا الفراعنة

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