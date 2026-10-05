خلافات الجيرة.. السجن المشدد 5 سنوات لـ صاحب محل طيور أصاب شقيقين في مشاجرة بأسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بمعاقبة، صاحب محل طيور، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 1000 جنيه لإصابته شقيقين بسلاح ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الوليدية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، وحضور هشام جمال عبد اللطيف وكيل النائب العام و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 1768 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط، الى ورود بلاغا من مستشفى طب الأزهر الجامعي بوصول كلا من " مصطفى . ع . إ " وشقيقه " محمد . ع . إ " مصابين بطلقات نارية وبسؤالهما اتهما " يوسف . ع . ي " 33 عاما، صاحب محل طيور.

وتوصلت تحريات النقيب أحمد مصطفى عبدالله ، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، إلى صحة الواقعة، وأضافت التحريات إلى انه وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليهما بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهما من " فرد خرطوش " مما أسفر عن إصابتهما.