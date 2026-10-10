محمد رأفت: «الجبهة الوطنية» يساند مسيرة البناء بقيادة السيسي.. ورؤية متكاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد محمد رأفت أبو المعاطي، الأمين العام لأمانة أول 6 أكتوبر بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يتبنى رؤية سياسية ومجتمعية متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين، وتعزيز المشاركة الشعبية في جهود التنمية، مشددًا على أن العمل الحزبي الحقيقي لا يقتصر على طرح البرامج والرؤى السياسية، بل يمتد إلى التواجد الفعلي بين المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم، وتقديم حلول واقعية تلامس احتياجاتهم اليومية.

وأوضح رأفت، أن حزب الجبهة الوطنية انطلق منذ تأسيسه برؤية واضحة تقوم على دعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمع بين العمل السياسي والتشريعي والتحرك المجتمعي على الأرض.

وأشار إلى أن الحزب يسعى لتقديم نموذج مختلف للعمل السياسي، يرتكز على تحويل الأفكار إلى مبادرات ملموسة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب أحزابًا قادرة على قراءة التحديات والتفاعل المباشر مع الشارع المصري.

قيادات سياسية وخبرات تنفيذية.. رؤية جديدة للعمل الحزبي

وقال رأفت إن حزب الجبهة الوطنية، رغم حداثة تأسيسه، نجح في بناء قاعدة تنظيمية وسياسية تضم نخبة من الشخصيات العامة والقيادات السياسية والتنفيذية السابقة، من بينهم وزراء ومسؤولون يمتلكون خبرات متنوعة في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذا التنوع يمنح الحزب قدرة على دراسة المشكلات وطرح حلول تستند إلى الخبرة العملية، بعيدًا عن الشعارات والطروحات النظرية.

وأوضح أن الحزب يعتمد على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في العمل البرلماني والتشريعي من خلال تمثيله الذي يضم نحو 70 نائبًا بمجلس النواب، إلى جانب نوابه بمجلس الشيوخ، والثاني يقوم على التحرك الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لرصد احتياجاتهم ونقل مطالبهم إلى الجهات المختصة.

وكشف رأفت عن تنظيم نحو 35 فعالية ميدانية وخدمية استهدفت دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر، في إطار استراتيجية تقوم على الوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن أمانة الحزب بمدينة 6 أكتوبر أولت اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي، من خلال تنظيم قوافل طبية متكاملة بالتعاون مع نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين، لتوفير الرعاية الصحية للفئات غير القادرة.

وأوضح أن هذه الجهود شملت إجراء نحو 25 عملية جراحية مجانية، من بينها جراحات الشفة الأرنبية والتشوهات الخلقية لدى الأطفال، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر المستفيدة.

وأكد أن المبادرات الطبية تعكس حرص الحزب على ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات السياسية والكوادر الطبية لخدمة المواطنين.

وأكد رأفت أن دعم الأسر الأولى بالرعاية يأتي في مقدمة أولويات الحزب، من خلال إطلاق مبادرات تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية.

وفي إطار جهود تخفيف الضغوط الاقتصادية، أوضح رأفت أن الحزب نظم، بالتعاون مع جهاز المدينة، معارض متكاملة للسلع والمستلزمات الدراسية والمدرسية، بمشاركة عدد من المصانع والجهات المنتجة.

وأشار إلى أن التخفيضات وصلت إلى 50% على بعض المنتجات، ما أتاح لآلاف الزوار الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الأعباء المرتبطة بالمواسم الدراسية.

وأكد أن هذه المعارض تعكس أهمية التعاون بين الأحزاب والأجهزة التنفيذية والمنتجين لتقديم حلول عملية تساعد الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، وتتيح وصول المنتجات إلى المستهلكين بتكلفة أقل.

تطوير المحاور المرورية وحل شكاوى المواطنين

ولفت رأفت إلى أن دور الحزب يمتد إلى المشاركة في متابعة ملفات البنية التحتية والمرافق العامة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الحزب ساهم، بالتعاون مع الجهات التنفيذية وأجهزة الدولة، في جهود تطوير عدد من المحاور المرورية الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، من بينها محور جمال عبد الناصر، ومحور ممدوح سالم، ومحور أكتوبر، بهدف تحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين.

وأشار إلى أن أمانة الحزب تحرص على استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة، والتواصل مع الجهات المختصة لمتابعتها والعمل على حلها، مؤكدًا أن التواجد المستمر في الشارع يساعد على تحديد المشكلات وترتيب الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية.

مصر تواجه تحديات استثنائية.. والتنمية مستمرة رغم اضطرابات المنطقة

وعلى صعيد التحديات الوطنية والإقليمية، أشاد رأفت بما حققته الدولة المصرية من جهود في البناء والتنمية منذ عام 2013، مؤكدًا أن مصر خاضت مسارًا تنمويًا واسعًا بالتزامن مع تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية معقدة.

وأوضح أن الدولة المصرية تتحرك في محيط إقليمي شديد الاضطراب، يشهد صراعات وتوترات متلاحقة تنعكس على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والاستثمار، ما يضاعف أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواصلة جهود التنمية.

وأكد أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على التوازن وحماية المصالح الوطنية العليا، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على أمن الدولة واستقرارها وتجنيب المواطنين تداعيات الصراعات الإقليمية.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لدعم التنمية والتعامل مع الضغوط الاقتصادية.

«منتدى مصر 2026».. منصة لرؤى الشباب والخبراء

وفي سياق متصل، أكد رأفت أهمية انعقاد «منتدى مصر 2026» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره فرصة لطرح أفكار ورؤى جديدة تتعلق بمستقبل التنمية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

وأوضح أن حزب الجبهة الوطنية يستعد للمشاركة بفاعلية في المنتدى، من خلال تقديم تصورات ومقترحات تستند إلى خبرات المتخصصين وأفكار الشباب، بما يسهم في إثراء النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن إشراك الشباب والخبراء في صياغة الرؤى التنموية يمثل خطوة مهمة نحو بناء سياسات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع، مؤكدًا حرص الحزب على الاستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات الوطنية في مواجهة التحديات.

المواطن أولًا.. والعمل على الأرض أساس الممارسة السياسية

واختتم محمد رأفت تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى ترسيخ نموذج للعمل الحزبي يجمع بين الرؤية السياسية والمبادرات المجتمعية، ويضع خدمة المواطن وتحسين جودة حياته في صدارة الأولويات.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات إلى المشاركة الفعلية في حلها، عبر التعاون مع مؤسسات الدولة، وتفعيل الأدوات التشريعية والرقابية، والتوسع في المبادرات التي تخفف الضغوط عن المواطنين.

وأكد أن مساندة مسيرة البناء والتنمية لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل المستمر والتواجد الحقيقي في الشارع، وتحويل البرامج السياسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل جهوده لدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة.